Madrid celebra este lunes la Fiesta Nacional del 12 de Octubre con el tradicional desfile militar presidido por los Reyes de España. Arranca a las 11:00 y recorre el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, entre las plazas de Atocha y de Colón. La Tribuna Real estará ubicada en la plaza Cánovas del Castillo, en las proximidades de la fuente de Neptuno.
La jornada llega este año cargada de tensión política. Pedro Sánchez anunció el pasado 5 de octubre la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre, tras la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda, en concreto después de que Junts rechazara los decretos del Gobierno en esta materia. Será, por tanto, el primer 12-O en plena precampaña, con el presidente del Gobierno y los principales candidatos compartiendo escenario.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado el Día de la Hispanidad y ha reivindicado lo "orgullosos" que están los andaluces "de ser españoles".
En su mensaje, Moreno subraya que "desde Andalucía, nos sentimos orgullosos de ser españoles y celebrar todo lo que nos une", así como "de compartir, construir y seguir soñando juntos". "¡Viva España!".
Este año se conmemora el centenario de la VIII bandera 'Colón' en el desfile del 12 de octubre.
Van a participar 4.380 efectivos, mayoritariamente de las Fuerzas Armadas, aunque también habrá miembros Policía Nacional, Guardia Civil y varios servicios de bomberos y emergencias. Una cifra superior a la del año pasado.
El líder de Vox, Santiago Abascal, que celebrará el Día de la Fiesta Nacional en Ceuta, ha señalado que reivindicará en la ciudad autónoma la "soberanía e integridad territorial" junto a su "aliado" francés, el presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella.
"Hoy, Día Nacional de España, volveremos a reivindicar nuestra soberanía e integridad territorial junto a nuestros aliados franceses", ha publicado la cuenta de la formación de Abascal en la red social X.
En el apartado aéreo está previsto que participen 82 aeronaves. Exactamente, son 16 aviones de transporte, 34 aeronaves de caza y enseñanza y 32 helicópteros.
El componente terrestre contará con 167 vehículos, de los que 29 serán motocicletas y 128 vehículos propiamente dicho.
Sí rodarán por el asfalto las tres unidades del blindado 8x8 Dragón del Ejército de Tierra, que se van a estrenar en la Fiesta Nacional. Su primer desfile fue el pasado mayo en el Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo y ahora se estrenan en un 12 de octubre. Se van a poder ver dos de las cinco variantes que se han solicitado de este blindado: VCI (Vehículo de Combate de Infantería) y VCZAP (Vehículo de Combate de Zapadores).
La ausencia de unidades procedentes de Ceuta es otra de las cuestiones que va a llamar la atención en la parada militar. Ha sido tónica habitual durante los últimos años que alguna unidad con sede en la ciudad desfilara tanto en la Fiesta Nacional como en el Día de las Fuerzas Armadas, ya fuese perteneciente a La Legión o a los Regulares. Sin embargo, este 12 de Octubre no habrá ninguna.
Un evento en el que el foco no estará sólo en los militares que desfilarán a paso marcial, sino también en el presidente del Gobierno. El adelanto electoral anunciado hace exactamente siete días hace que el de la jornada de hoy pueda ser el último acto de la Fiesta Nacional en la que Pedro Sánchez participe como jefe del Ejecutivo. Si lo es o no dependerá de lo que voten los ciudadanos el próximo domingo 29 de noviembre.
La parada militar tendrá lugar a las 11:00 en la glorieta del Emperador Carlos V, junto al Real Jardín Botánico, y recorrerá el paseo del Prado, la plaza de Cibeles y el paseo de Recoletos, finalizando en la plaza de Colón sobre las 12:35 horas. La tribuna real se localizará en la plaza de Neptuno.
Un militar de la UME pide matrimonio a su pareja: "Será inolvidable".
Sánchez felicita a la Guardia Civil en el día del Pilar.
"Celebráis el día de vuestra Patrona, la Virgen del Pilar".
"Por tierra, mar y aire, dejan muy alto el pabellón español".
El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación felicita "especialmente a los millones de españoles en el exterior, a quienes nuestras embajadas y consulados acompañan cada día".
La Policía Nacional preparada desde primera hora.
"España está en tus manos. Por fin el destino de España está en manos de los españoles", el video del PP para celebrar el 12 de octubre en precampaña electoral.
El Ministerio de Defensa comparte los ensayos de los que desfilarán este 12 de octubre.
"¡Todo preparado para el desfile!", postea por redes la Unidad Militar de Emergencias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes el Día de la Hispanidad en clave electoral. A través de su cuenta oficial de X, Sánchez reduce el sentido histórico de la Fiesta Nacional a un conjunto de reivindicaciones de carácter ideológico. "Hay muchas formas de vivir esta España porque efectivamente somos muy distintos y eso está bien", sino "todo lo que hemos sido capaces de construir juntos". Una construcción que, para Sánchez, se limita a estudiar "tengas los recursos que tengas", a "vivir en tu casa", a "ser y amar a quien quieres", y a "envejecer con dignidad".
La Casa Real celebra "todo aquello que compartimos y nos une como país" en el #DíaDeLaFiestaNacional
El Tercio de la Legión vuelve a ser este lunes uno de los grandes protagonistas del tradicional desfile militar que se celebra con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre.
Una vez concluido el desfile militar que tendrá lugar con motivo del Día de la Hispanidad y Día de la Fiesta Nacional de España, la Familia Real se trasladará al Palacio Real, donde tendrá lugar la tradicional recepción, que comenzará a las 13:20.
Uno de los momentos más aclamados y esperados por el público que asiste al tradicional desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre es la aparición de la mascota de La Legión.
¿Sabías que no siempre es el mismo animal? La legión ha llevado desde un mono de Ceuta a un oso Magán.
Van a participar 4.380 efectivos, mayoritariamente de las Fuerzas Armadas, aunque también habrá miembros Policía Nacional, Guardia Civil y varios servicios de bomberos y emergencias. Una cifra superior a la del año pasado. En el apartado aéreo está previsto que participen 82 aeronaves. Exactamente, son 16 aviones de transporte, 34 aeronaves de caza y enseñanza y 32 helicópteros.
El componente terrestre contará con 167 vehículos, de los que 29 serán motocicletas y 128 vehículos propiamente dicho.
El acto central se iniciará en torno a las 11.00 horas, cuando está previsto que lleguen los Reyes de España. El recorrido del desfile será por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, empezando junto a la Glorieta de Carlos V y concluyendo en la plaza de Colón. La Tribuna Real se ha emplazado en la Plaza Cánovas del Castillo, junto a la conocida fuente de Neptuno, ese será en eso punto donde la Formación Mirlo dibuje la bandera de España en los cielos.
La capital de España vuelve a ser este lunes el punto neurálgico de una nueva celebración de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, cuyo acto principal será la tradicional parada militar, que como cada año va a estar presidida por los Reyes de España. Junto a ellos, estará en la Tribuna Real la Princesa de Asturias, que lo hará por primera vez después de haber terminado sus tres años de formación militar y haber pasado por las academias de Tierra, Armada y Aire.