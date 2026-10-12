Madrid celebra este lunes la Fiesta Nacional del 12 de Octubre con el tradicional desfile militar presidido por los Reyes de España. Arranca a las 11:00 y recorre el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, entre las plazas de Atocha y de Colón. La Tribuna Real estará ubicada en la plaza Cánovas del Castillo, en las proximidades de la fuente de Neptuno.

La jornada llega este año cargada de tensión política. Pedro Sánchez anunció el pasado 5 de octubre la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre, tras la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda, en concreto después de que Junts rechazara los decretos del Gobierno en esta materia. Será, por tanto, el primer 12-O en plena precampaña, con el presidente del Gobierno y los principales candidatos compartiendo escenario.