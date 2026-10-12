El Rey preside un desfile de la Fiesta Nacional sin unidades de Ceuta y que podría ser el último de Pedro Sánchez

La capital de España vuelve a ser este lunes el punto neurálgico de una nueva celebración de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, cuyo acto principal será la tradicional parada militar, que como cada año va a estar presidida por los Reyes de España. Junto a ellos, estará en la Tribuna Real la Princesa de Asturias, que lo hará por primera vez después de haber terminado sus tres años de formación militar y haber pasado por las academias de Tierra, Armada y Aire.

Un evento en el que el foco no estará sólo en los militares que desfilarán a paso marcial, sino también en el presidente del Gobierno. El adelanto electoral anunciado hace exactamente siete días hace que el de la jornada de hoy pueda ser el último acto de la Fiesta Nacional en la que Pedro Sánchez participe como jefe del Ejecutivo. Si lo es o no dependerá de lo que voten los ciudadanos el próximo domingo 29 de noviembre.

Si desde hace años buena parte del público abuchea y silva al inquilino de La Moncloa para mostrarle su rechazo por su gestión política, la crisis provocada por el asalto al perímetro fronterizo de Ceuta de este verano puede aumentar la tensión y el enfado. Y es que más de dos meses después el Gobierno no ha solucionado la situación de la ciudad autónoma y miles de inmigrantes siguen deambulando por la ciudad sin haber sido devueltos a Marruecos.

Precisamente, la ausencia de unidades procedentes de Ceuta es otra de las cuestiones que va a llamar la atención en la parada militar. Ha sido tónica habitual durante los últimos años que alguna unidad con sede en la ciudad desfilara tanto en la Fiesta Nacional como en el Día de las Fuerzas Armadas, ya fuese perteneciente a La Legión o a los Regulares. Sin embargo, este 12 de Octubre no habrá ninguna.

Por parte de La Legión va a desfilar la VIII Bandera Colón de La Legión, procedente de Almería, que este año está celebrando tanto el centenario de su creación (1 de enero de 1926) como su bautismo de fuego en combate (4 de marzo de 1926). Por parte de los Regulares, este año van a participar los miembros del Tabor de Regulares número 52, que provienen de Melilla, la otra ciudad donde esta unidad militar de uniforme tan característico tiene despliegue territorial.

El acto central se iniciará en torno a las 11.00 horas, cuando está previsto que lleguen los Reyes de España. El recorrido del desfile será por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, empezando junto a la Glorieta de Carlos V y concluyendo en la plaza de Colón. La Tribuna Real se ha emplazado en la Plaza Cánovas del Castillo, junto a la conocida fuente de Neptuno, ese será en eso punto donde la Formación Mirlo dibuje la bandera de España en los cielos.

Van a participar 4.380 efectivos, mayoritariamente de las Fuerzas Armadas, aunque también habrá miembros Policía Nacional, Guardia Civil y varios servicios de bomberos y emergencias. Una cifra superior a la del año pasado. En el apartado aéreo está previsto que participen 82 aeronaves. Exactamente, son 16 aviones de transporte, 34 aeronaves de caza y enseñanza y 32 helicópteros.

El componente terrestre contará con 167 vehículos, de los que 29 serán motocicletas y 128 vehículos propiamente dicho. Estarán los más grandes y espectaculares, aunque no pisarán el asfalto para evitar que lo dañen e irán sobre plataformas. Será el caso de los carros de combate Leopardo 2E, el VCI Pizarro, los obuses autopropulsados ATP 155 o el vehículo de zapadores Castor.

Sí rodarán por el asfalto las tres unidades del blindado 8x8 Dragón del Ejército de Tierra, que se van a estrenar en la Fiesta Nacional. Su primer desfile fue el pasado mayo en el Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Vigo y ahora se estrenan en un 12 de octubre. Se van a poder ver dos de las cinco variantes que se han solicitado de este blindado: VCI (Vehículo de Combate de Infantería) y VCZAP (Vehículo de Combate de Zapadores).