Lo mejor del desfile de las Fuerzas Armadas por el día de la Fiesta Nacional 2026, en imágenes
Como cada 12 de octubre, con la llegada de SS.MM. los Reyes daba comienzo al desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional y la Hispanidad, con una parada en la que han intervenido efectivos a pie, por aire y con vehículos terrestres.
La Bandera VIII Colón de La Legión, con sede en Almería, celebra este año el centenario de su fundación (1 de enero de 1926) y de su bautismo de fuego en combate (4 de marzo de 1926).
Babieca, una cabra de dos años que comparte nombre con el caballo del Cid Campeador, ha desfilado junto a los legionarios en la Fiesta Nacional.
La estatua de Cristóbal Colón de fondo durante el paso de la Legión.
La Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil.
Coracero de la Guardia Real.
Militares del Tabor ‘Alhucemas’ I/52 del Grupo de Regulares de Melilla.
Regimiento de Guerra Electrónica Nº31 del Ejército de Tierra.
Uno de los integrantes del Escuadrón a caballo del Cuerpo Nacional de Policía.
Paracaidistas de la Bandera ‘Roger de Flor’ I/4 del Ejército de Tierra.
Batallón del Regimiento ‘Inmemorial del Rey’ Nº 1 del Ejército de Tierra.
Compañía de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil.
Una militar de la UME junto con su perro especializado.
Compañía de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el desfile de la Fiesta Nacional.
Escuadrilla del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) del Ejército del Aire y el Espacio.
La Guardia Civil con su uniforme de gala y espada.
Compañía de alumnos de la Academia Central de la Defensa (ACD).
Una vista de varias dotaciones de las Fuerzas Armadas durante el desfile del 12 de octubre de 2026 en Madrid.
Miembro de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil.
Alumnos de la Academia General Militar (AGM) del Ejército de Tierra.
Efectivos del GEAS (Grupo de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil.
Un militar maneja el sistema de misiles Mistral colocado sobre un vehículo URO VAMTAC.
Un sistema contra-carro Spike montado sobre un vehículo URO VAMTAC de la Infantería de Marina.
Un veterano saluda al público asistente.
Los Eurofighter toman el relevo de la Patrulla Águila y dibujan por primera vez la bandera de España durante el desfile de las Fuerzas Armadas.
Los Eurofighter toman el relevo de la Patrulla Águila y dibujan por primera vez la bandera de España durante el desfile de las Fuerzas Armadas.
Los seis aviones-entrenador Pilatus PC-21 que conforman la Formación Mirlo.
Tres helicópteros de la Guardia Civil en formación de lanza. Un EC-135 seguido por dos AS-365 Dauphin.
CH-47F Chinook de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).
NH90 Lobo en configuración SAR (Salvamento y Rescate) del Ejército del Aire y el Espacio.
Tres aeronaves del transporte táctico del Ejército del Aire. En primer lugar un CN-235 seguido a continuación por dos C295.
Dos aviones de transporte A400M del Ejército del Aire.
Avión Canadair apagafuegos.
Cazas de despegue y aterrizaje vertical Harrier AV-8B+ de la Armada.
Un avión cisterna A330 MRTT simula una operación de repostaje en vuelo con un caza Eurofighter (derecha) y un caza F18 (izquierda).
Cuatro cazas F-18 del Ejército del Aire.
El espectacular aterrizaje del paracaidista de la PAPEA con la bandera de España.
Por primera vez en la historia el servicio de Guarda costas de Galicia estuvo presente en el Día de la Fiesta Nacional y lo hizo con uno de sus buques insignia: la nueva patrullera 'Punta Insua'.
Una lancha y varios efectivos del Servicio de vigilancia Aduanera de España, dependiente de la Agencia Tributaria.
Vehículo Íbero HTV de la Guardia Civil.
Vehículo Pegaso BMR-600 perteneciente a la Unidad de Intervención Policial (UIP).
Embarcación de intervención rápida de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Vehículo VCR 8x8 Dragon del Ejército de Tierra.
Sección de motocicletas de la Guardia Real.
La Guardia Real ha escoltado en todo momento a la Familia Real.
El rey Felipe VI, en primer plano y la reina Letizia de fondo, saludando al público.
El rey Felipe VI en el interior de su Rolls Royce.
Varias jóvenes sonríen mientras caminan por la Castellana de Madrid con la bandera de España como capa.
Una mascota vestida con la bandera de España disfrutando de la mañana en el paseo de la Castellana en Madrid.
Madrid se vuelca con los Reyes y los militares en una Fiesta Nacional.
Miles de personas han acudido al desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid. En la fotografía, decenas de españoles en la Plaza de Colón.