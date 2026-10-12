Madrid se vuelca con los Reyes y los militares en una Fiesta Nacional marcada por los abucheos y gritos contra Sanchez

El malestar ciudadano con la gestión política de Pedro Sánchez ha vuelto a marcar un año más el tradicional desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre. Un hecho que se lleva repitiendo desde que el líder socialista llegara a La Moncloa en 2018. A los habituales pitos, abucheos, algún insulto y gritos pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno se han sumado este año los gritos a favor de la españolidad de la Ceuta.

Si el presidente del Ejecutivo es la cruz continua de la parada militar, los Reyes y los miembros de las Fuerzas Armadas han vuelta a ser la cara de un día tan especial. Ellos han recibido el calor y el apoyo de todos los ciudadanos congregados para ver el desfile.

Una multitud mucho mayor a la de los últimos años, debido a que el buen tiempo ha acompañado durante todo el puente y muchísimos ciudadanos han salido a ver el acto in situ. De hecho, el desfile aéreo ha podido llevarse a cabo sin ningún tipo de restricciones, algo que no pasaba desde hace tres años. En 2024 un terrible aguacero deslució todo el desfile e impidió volar a las aeronaves. No hubo desfile aéreo. En 2025 las nubes bajas hicieron que sólo entraran en escena las aeronaves de caza y el resto de aviones y los helicópteros tuvieran que abortar su desfile. Este año se ha podido recuperar el máximo esplendor.

Las otras novedades reseñables del acto han sido la ausencia de unidades provenientes de la ciudad autónoma de Ceuta y que la bandera de España sobre el cielo la han dibujado cuatro cazas Eurofighter Typhoon del Ala 14 del Ejército del Aire, que lo ha hecho al finalizar el desfile aéreo.

El acto ha comenzado poco después de las 11.00 horas, con la llegada de la Familia Real a la plaza Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno, donde ha estado ubicada la Tribuna Real. Allí han sido recibido por el presidente del Gobierno; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el JEMAD, almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

A unos metros, en las tribunas de autoridades, han estado los presidentes de las principales instituciones del Estado, diversos representantes políticos (como Alberto Núñez Feijoo, Ester Muñor o Montse Mínguez, pero no Santiago Abascal, que por segundo año consecutivo no ha asistido al acto, este año para celebrar la Fiesta Nacional en Ceuta) y los presidentes de 11 comunidades y las dos ciudades autónomas.

Este año han faltado únicamente tres presidente autonómicos: Imanol Padrales (País Vasco), Juan Manuel Moreno (Andalucía) y Maria Chivite (Navarra). Sí ha estado por tercer año consecutivo el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa.

Inicio y desfile aéreo

Con la Familia Real en la Tribuna Real han comenzado los actos protocolarios. Primero se ha escuchado el himno nacional en su versión larga, que ha sido acompañada por 21 salvas de honor. Tras esto, el Monarca ha pasado revista al batallón de honores de la Guardia Real, lo que ha dado paso a uno de los momentos más espectaculares del desfile, el descenso de la bandera de España –de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso– desde los cielos de Madrid.

Un año más se han ocupado de hacerlo los miembros de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA). El encargado ha sido el cabo 1º José Antonio Lago Rubio, que cuenta en su historial con más de 12.500 lanzamientos paracaidistas. Como guía ha contado con el apoyo del sargento 1º Pablo García Matanza, con un bagaje de más de 4.000 lanzamientos paracaidistas a sus espaldas.

Ha sido el momento entonces de izar la bandera de España y hacer un emotivo homenaje a todos lo que dieron su vida por España a lo largo de la historia. Ha sonado el clásico La muerte no es final, que tanto el rey Felipe VI como la heredera de la Corona han entonado como un soldado más. Y la Formación Mirlo ha dado una pasada por los cielos de Madrid (este año no ha dibujado la bandera de España, algo que sí hizo el año pasado).

Todo listo para una parada militar en la que han participado 4.092 efectivos de las Fuerzas Armadas, de los que el 87 por ciento serán hombres y el 13 por ciento mujeres. También han desfilado 166 vehículos motorizados (117 vehículos y 49 motos) y 210 caballos.

En el desfile aéreo han participado un total de 82 aeronaves, de las que 34 han sido de caza y enseñanza, 16 aeronaves de transporte (incluido la del lanzamiento paracaidista que ha bajado la bandera de España del cielo) y 32 helicópteros. Lo han abierto los cazas del Ejército del Aire y el Espacio (Eurofighter Typhoon y F-18 Hornet) y la Armada (Harrier AV8B), a las que han seguido las aeronaves de formación (caza F-5 Northrop).

Tras ellos, las principales aeronaves de ala fija en servicio, casi todos del Ejército del Aire y el Espacio, pero también de la Guardia Civil: A-400M (en formación con dos cazas), A330, A400M, A310, Falcon 900, Cessna Citation, C295, CN-235, Beechcraft B350 o Canadair apagafuegos. Tras los modelos de ala fija, ha sido el turno de los modelos de ala rotatoria.

Han volado helicópteros AS332 Súper Puma, NH-90 Lobo, Sikorsky S-76 y H135 del Ejército del Aire y el Espacio; Chinook, Cougar, Tigres, EC-135, N-90 Caimán y H135 de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET); Sikorsky SH-60B, NH-90 MSTP y H135 de la Flotilla de Aeronaves de la Armada (FLOAN); así como aeronaves de la Guardia Civil, Policía Nacional, DGT y Hacienda.

El desfile aéreo lo han cerrado las seis Pilatus PC21 de enseñanza que conforman la Formación Mirlo y la gran sorpresa de la jornada antes mencionada. Cuatro cazas Eurofighter Typhoon que han dibujado la bandera de España en el cielo de Madrid. El Ejército del Aire es consciente de que la Formación Mirlo es muchísimo menos espectacular que lo que fue la Patrulla Águila y está probando si podrías crear una patrulla acrobática con cazas a reacción de primer nivel.

Desfile terrestre motorizado

Acabado el desfile aéreo, ha dado comienzo el terrestre, que siempre se inicia con la parte motorizada. Los primeros en desfilar han sido los componentes de la sección de motos de la Guardia Real, con sus flamantes Harley Davidson Electra Glide FLHTP Police, a las que han seguido el mando del desfile, a cargo del General Jefe de la Brigada Guadarrama XII (BRI XII), seguido por la unidad de veteranos y de Reservistas Voluntarios.

El Ejército de Tierra ha exhibido este lunes un carro Leopardo 2E, un VCI Pizarro, un vehículo de zapadores Castor y obuses autopropulsados ATP155 sobre plataforma. Ninguno de estos sistemas ha pisado el asfalto para no dañar el mismo. Detrás de ellos, vehículos ligeros Iturri Landtreck, CNLTT aljibe, una mula aerolanzable Falcata, un obús Light Gun remolcado y varios blindados URO VAMTAC con diferentes configuraciones.

Otra de las novedades de este 12-O ha sido la participación de dos 8x8 Dragón, el blindado sobre el que debe pivotar la futura modernización del Ejército de Tierra. Los vehículos fueron mostrados por primera vez el pasado mes de mayo en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Se han visto dos unidades de las que dos pertenecen a la variante de vehículo de infantería.

Tras ellos, han tomado el relevo las unidades motorizadas de la Armada (URO VAMTAC en diferentes configuraciones), el Ejército del Aire y el Espacio (URO VAMTAC en diferentes configuraciones), la Unidad Militar de Emergencias (vehículo autobomba, vehículo pesado de intervención VPI nodriza, VPI con cuña y dispensador de sal, vehículo con embarcación rígida de aluminio EMBRA, URO VAMTAC ambulancia, entre otros).

Por último, han entrado en escena los vehículos de la Guardia Civil (10 vehículos y 6 motos de diferentes unidades), Policía Nacional (10 vehículos y 6 motos de diferentes unidades), Protección Civil (19 vehículos de diferentes tipos), Salvamento Marítimo (un vehículos con embarcación remolcada), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID (tres vehículos) y Guardacostas de Galicia (cuatro vehículos).

Desfile terrestre a pie

El desfile de las unidades a pie lo ha encabezado el grupo de honores de la Guardia Real, que encabezaba la compañía Monteros de Espinosa. Tras la enseña nacional, las banderas y estandartes de las 22 unidades y cuerpos civiles que han participado en la parada militar, entre ellas, las diferentes academias militares y unidades emblemáticas tanto de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Civil, además de la Policía Nacional.

La segunda agrupación a pie ha estado formada por alumnos de las diferentes escuelas y academias de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Ha desfilado un batallón de alumnos del Ejército de Tierra, un batallón de alumnos de la Armada, un escuadrón de alumnos del Ejército del Aire y el Espacio, una compañía de alumnos de la Academia Central de la Defensa y un batallón de alumnos de la Guardia Civil.

Los militares-alumnos han dado paso a las compañías mixtas de la Armada (compañía de Infantería de Marina y compañía de la Flota) y del Ejército del Aire y el Espacio (Escuadrilla del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo EADA y Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire EDHEA), tras lo que ha llegado el turno de la Unidad Militar de Emergencias (incluidos tres perros guía) y de la Guardia Civil (Agrupación de Reserva y Seguridad).

La cuarta agrupación a pie ha estado conformada por efectivos del Ejército de Tierra: un Batallón del Regimiento 'Inmemorial del Rey' Nº1, un batallón de la Brigada Guadarrama XII, un batallón mixto de la Fuerza Terrestre (FUTER), entre los que ha habido una compañía de la Bandera 'Roger de Flor' I/4 de Paracaidistas y una compañía del Regimiento de Guerra Electrónica 31.

La última agrupación a pie ha sido la de las unidades con paso específico, las más esperadas por el público asistente. Primero ha entrado en escena la VIII Bandera Colon del Tercio Don Juan de Austria 3º de La Legión, con su rapidísima cadencia de 160 pasos por minuto (128 metros por minuto), que este año iban acompañados por Babieca, una cabra de dos años que este año se estrenaba en el desfile y que ha hecho las delicias del público.

A continuación, bajo toque de nubas, ha entrado en escena el Tabor de Regulares, que destaca habitualmente por su cadencia de paso lenta de 90 pasos por minuto (72 metros por minuto) y que destaca por su llamativa vestimenta. Este año ha tocado el turno al Tabor Alhucemas I/52. La faja roja de su uniformidad y el rojo de los bordados de su capa indica que su base se encuentra en Melilla. Los de Ceuta emplean el color azul.

Han cerrado el desfile las unidades a caballo. Primero, la Sección Hipomóvil de la Batería Real de la Guardia Real, que emplea caballos de raza hispano-bretona para tirar de piezas de artillería Schneider 75/28mm. Después, un escuadrón a caballo de la Policía Nacional y un escuadrón de sables de la Guardia Civil.