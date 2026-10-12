Tess Defence, Santa Bárbara o Urovesa, las empresas detrás de los blindados y sistemas de armas del desfile del 12-O

El desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre ha vuelto a mostrar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y el trabajo de más de una veintena de empresas vinculadas a la industria de defensa. Tras los vehículos, aeronaves y equipos desplegados en Madrid figuran grandes contratistas y proveedores especializados. La exhibición ha incluido el estreno de dos blindados 8x8 Dragón, junto a plataformas ya consolidades.

El principal estreno ha sido el vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón, desarrollado por Tess Defence, consorcio controlado por Indra y participado por Santa Bárbara Sistemas, Sapa Placencia y Escribano M&E. La Legión ha mostrado dos unidades, ambas de la variante de combate de infantería. El programa busca renovar vehículos más antiguos, aunque acumula retrasos y controversias por entregas y deficiencias técnicas.

El Dragón es uno de los programas de modernización del Ejército de Tierra, pero su desarrollo ha estado marcado por los plazos incumplidos. Defensa ha reclamado al consorcio que acelere las entregas y ha advertido de posibles sanciones. A finales de septiembre, Tess Defence había entregado un centenar de vehículos, frente a las cerca de 348 unidades previstas. El desfile ofrece visibilidad pública a un programa todavía en desarrollo.

Urovesa, fabricante gallego, vuelve a tener una presencia muy destacada con sus vehículos VAMTAC, empleados por distintas unidades de las Fuerzas Armadas. Su diseño modular permite adaptarlos a misiones diversas: transporte de personal y carga, puestos de mando y comunicaciones, ambulancias, desactivación de explosivos o plataformas para armas y sistemas antiaéreos.

Santa Bárbara Sistemas, filial española de General Dynamics (GDELS), está detrás de varios vehículos pesados del parque militar español. Entre ellos figuran el carro de combate Leopardo 2E, el vehículo de combate de infantería Pizarro y el Castor, destinado a labores de zapadores. Estas plataformas conviven con vehículos logísticos, artillería autopropulsada y medios de apoyo, esenciales para trasladar tropas, material y sostener operaciones.

La industria que se muestra en Madrid no se limita al armamento. El sistema GAMO 8, empleado por el Ejército de Tierra, permite realizar tareas de goniometría y adquisición en movimiento dentro de la guerra electrónica y la inteligencia de señales, con capacidades frente a sistemas no tripulados. Integra Cerberus, desarrollado por TRC, que centraliza sensores, cruza información y genera alertas en tiempo real. También figura el dron cautivo TRCaptiveX.

En el ámbito aéreo, Airbus aporta programas en los que España mantiene actividad industrial, como el A400M, cuyo ensamblaje final se realiza en Sevilla. También estarán representados modelos como el C295 y el A330 MRTT, junto a cazas Eurofighter y F-18 y helicópteros Tigre. La Armada suma aeronaves como los Harrier AV-8B, Seahawk, H135 y NH90. La participación industrial se extiende desde el diseño y montaje hasta el mantenimiento.

También hay empresas especializadas en equipos menos visibles. La asturiana SVMAC fabrica el dron terrestre Asturcón, utilizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en tareas vinculadas a incendios forestales. FECSA, por su parte, suministra prendas y uniformidad militar. Ambas representan una cadena de proveedores que incluye pymes, componentes electrónicos, sensores, comunicaciones y textiles. El desfile reúne así sistemas de gran tamaño y material cotidiano que permite operar a los efectivos.