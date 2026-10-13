Cuenta atrás para la llegada del sexto y último destructor del escudo antimisiles de EEUU en Europa a la base de Rota

El destructor estadounidense USS John Basilone llegará el próximo jueves, 15 de octubre a la base naval de Rota (Cádiz), donde quedará establecido de forma permanente. Completará así el despliegue de seis buques de la Marina de Estados Unidos destinados a contribuir a la defensa antimisiles de la OTAN en Europa. El traslado se produce desde la estación naval de Mayport, en Florida.

El John Basilone, identificado con el numeral DDG-122, pertenece a la clase Arleigh Burke, en la variante Flight IIA. Es un destructor de misiles guiados diseñado para cumplir misiones de defensa aérea y antimisiles, guerra antisubmarina e interdicción marítima. Entró en servicio en noviembre de 2024 y será uno de los buques más modernos del grupo desplegado en Rota, una instalación compartida por las marinas española y estadounidense.

El buque dispone del sistema de combate Aegis y de dos conjuntos de lanzamiento vertical Mk 41, con un total de 96 celdas para distintos misiles. Su armamento incluye misiles Standard, Tomahawk y sistemas antisubmarinos, además de un cañón naval de 127 milímetros, un sistema Phalanx de defensa cercana y tubos lanzatorpedos. Esta combinación permite al destructor afrontar amenazas aéreas, de superficie y submarinas.

La llegada del John Basilone culmina el refuerzo pactado en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022 entre Pedro Sánchez y el entonces presidente estadounidense, Joe Biden. Ambos gobiernos pactaron aumentar de cuatro a seis los destructores estadounidenses con base permanente en Rota. El quinto buque, el USS Oscar Austin, llegó a la instalación gaditana el 16 de octubre de 2024; los otros cuatro entre 2014 y 2015.

Los seis destructores forman parte de la contribución naval de Estados Unidos al sistema de defensa contra misiles balísticos de la Alianza Atlántica. Sus sensores y armamento permiten detectar, seguir y, si reciben la orden correspondiente, interceptar determinadas amenazas. Sin embargo, los buques no se limitan a esa función: también pueden realizar operaciones de vigilancia, defensa aérea, lucha antisubmarina y seguridad marítima, con despliegues que abarcan el Atlántico, el Mediterráneo y otras zonas estratégicas.

Con el nuevo buque llegarán más de 300 tripulantes y sus familias, que se incorporarán a una comunidad estadounidense que ronda las 6.000 personas en la zona. La presencia militar tiene un efecto directo sobre la economía local, desde el alquiler de viviendas y los servicios hasta la restauración y el comercio. El alcalde de Rota ha señalado que una parte sustancial de la actividad económica depende directa o indirectamente de la base.

La instalación gaditana también tiene relevancia para la industria naval española. Navantia realiza trabajos de mantenimiento y apoyo a los destructores estadounidenses, una actividad que genera contratos y empleo especializado en la provincia de Cádiz. La empresa mantiene un contrato para el mantenimiento de estos buques valorado en torno a 90 millones de euros anuales. La ampliación de la flota asentada en Rota refuerza la importancia logística de la base.