Felipe VI empuña el Áleo en Ceuta: la historia del bastón militar de 1415 que custodia la Virgen de África

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha entregado a Felipe VI el histórico Áleo a su llegada al Palacio de la Asamblea. El monarca, acompañado por la reina Letizia, ha recogido este símbolo militar durante un viaje oficial sin precedentes, al tratarse de la primera vez en la historia democrática que un jefe del Estado pernocta en la ciudad.

En medio de un dispositivo de máxima seguridad, el Rey se ha desprendido momentáneamente de la reliquia para saludar a los miles de ceutíes congregados en la Gran Vía que coreaban de forma incesante "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

La historia de este particular bastón de mando se remonta a agosto de 1415, justo después de la conquista de la plaza. La tradición dicta que Pedro de Meneses se encontraba jugando a un deporte de la época denominado áleo, consistente en hacer pasar una bola de madera entre dos palos con la ayuda de este instrumento.

Al informarle de que el rey Juan I de Portugal no encontraba a nadie dispuesto a asumir el gobierno del territorio norteafricano recién conquistado, Meneses se presentó ante el monarca. Con el bastón en la mano, le garantizó que con su Áleo le bastaba para defender Ceuta de cualquier amenaza. Ese instante transformó la herramienta deportiva en el emblema perpetuo de la defensa de la ciudad.

Las medidas exactas del poder

La autenticidad de la pieza actual está respaldada por el códice 391 de la Biblioteca Nacional de Lisboa, cuya descripción coincide milimétricamente con el bastón entregado al Rey. El arma simbólica posee 16 nudillos tallados en su madera de acebuche. Está rematada con una encostradura metálica en su parte inferior y una pieza cilíndrica de marfil blanco en el extremo superior. Sus dimensiones confirman la singularidad de la reliquia: mide 85 centímetros de longitud y pesa exactamente 240 gramos.

Un protocolo secular en manos de la Patrona

La custodia del Áleo y el traspaso del poder militar en la ciudad siguen una estricta Instrucción dictada en el año 1806. La normativa establece que el deán de la Catedral debe entregar el bastón a cada nuevo comandante general. Tras prometer la defensa incondicional de la Plaza, el mando militar traslada la pieza al Santuario de Santa María de África para depositarla en las manos de la Virgen de África, quien ostenta oficialmente este símbolo supremo desde la ratificación de su Voto en 1743.

La imagen de Felipe VI portando este elemento secular escenifica el máximo respaldo de la Corona a la ciudad española, en una jornada que finalizará con los monarcas alojándose en el Parador local antes de proseguir su viaje hacia Melilla.