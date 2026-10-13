La saturación en la producción de las baterías Patriot también afecta a Polonia: retrasos sin fechas exactas de entrega

Polonia tendrá que afrontar retrasos en la entrega de armamento estadounidense, incluidos los misiles interceptores PAC-3 MSE del sistema antiaéreo Patriot. Así lo ha anunciado el general Ireneusz Nowak, comandante operativo del Ejército polaco, durante una intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia. El militar ha advertido de que los aplazamientos afectarán a entregas previstas y a contratos ya firmados.

"En este momento parece que nosotros también vamos a vernos afectados", ha dicho Nowak al referirse a las consecuencias de la guerra de Irán. El general ha destacado especialmente el caso de los interceptores Patriot PAC-3 MSE, cuyos retrasos considera seguros. Sus declaraciones confirman que las dificultades de abastecimiento estadounidenses empiezan a repercutir directamente en los planes de adquisición de armamento de los países europeos.

El problema no se limita a los nuevos pedidos, sino que alcanza también a compromisos contractuales existentes. Nowak ha advertido de que habrá nuevos aplazamientos en las entregas que ya estaban programadas o incluidas en contratos en vigor. El anuncio no concreta cuántos misiles se verán afectados ni cuánto se prolongarán las demoras, por lo que Varsovia deberá afrontar la incertidumbre sobre el calendario de entrega efectivo.

Las guerras de Irán y Ucrania están detrás de esta presión sobre las reservas estadounidenses. La agencia Reuters ya informó en abril de que Washington había comunicado a varios socios europeos que determinados envíos de armamento contratados sufrirían retrasos debido al consumo de existencias durante los conflictos. Entre los países afectados figuran algunos del Báltico y de Escandinavia, aunque entonces no se identificaron públicamente.

La situación resulta especialmente delicada en el caso de los Patriot, sistemas empleados para interceptar amenazas aéreas y misiles balísticos. El PAC-3 MSE es un interceptor avanzado cuya demanda ha aumentado en un contexto de conflictos simultáneos y de necesidad de reponer municiones. La capacidad industrial estadounidense debe atender los pedidos de sus propias fuerzas armadas y los compromisos con aliados, una presión que dificulta acompasar la producción con las necesidades de defensa de los países compradores.

Las Fuerzas Armadas españolas pidieron cuatro baterías Patriot PAC-3 en diciembre de 2025 por más de 1.450 millones de euros, pero que las primeras entregas no comenzarían antes de 2030 debido a la acumulación de pedidos. Este es el motivo también por el que Suiza sondea cuatro opciones para su defensa aérea por si anula el contrato con Estados Unidos por las baterías Patriot.

Este mismo mes se ha conocido que Lockheed Martin había seleccionado a Boeing para triplicar la fabricación de los buscadores del PAC-3 MSE, mediante un acuerdo de hasta 14.700 millones de dólares durante siete años con el objetivo de tratar de resolver el cuello de botella industrial que existe ahora mismo.