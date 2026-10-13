¿Qué son los reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas? Quedan dos semanas para cerrar los ingresos de 2026

El Ministerio de Defensa ha abierto una nueva convocatoria para incorporar reservistas voluntarios a las Fuerzas Armadas. El proceso está dirigido a civiles que quieran poner sus conocimientos y experiencia profesional al servicio de la defensa nacional sin convertirse en militares profesionales a tiempo completo. Los interesados deben solicitar cita previa dentro del plazo establecido, que concluye este 25 de octubre.

Los reservistas voluntarios son ciudadanos que mantienen su actividad laboral y su vida civil, pero adquieren un compromiso temporal con las Fuerzas Armadas. Su función consiste en aportar capacidades profesionales, formación académica y conocimientos técnicos que puedan resultar útiles para las necesidades militares. Su incorporación se produce cuando son activados conforme a la normativa y las condiciones de su compromiso. No se trata, por tanto, de un ingreso ordinario en la carrera militar.

La convocatoria contempla 500 plazas distribuidas entre los tres ejércitos y los Cuerpos Comunes. El Ejército de Tierra concentra la mayor parte, con 250 puestos, mientras que el Ejército del Aire y del Espacio cuenta con 92. La Armada dispone de 78 plazas y los Cuerpos Comunes, de otras 80. Las vacantes se reparten entre diferentes categorías y especialidades, con requisitos concretos que dependen de las funciones asignadas a cada destino.

En el Ejército de Tierra se ofertan 105 plazas para oficiales, 80 para suboficiales y 65 para tropa. En el resto de destinos, las funciones pueden abarcar desde cometidos operativos y técnicos hasta tareas de apoyo especializado. Los Cuerpos Comunes incluyen áreas como sanidad, asesoría jurídica, intervención y música, al servicio de las distintas ramas militares. Los aspirantes deben consultar las vacantes concretas para comprobar qué titulaciones y competencias exige cada puesto.

Para participar es necesario tener nacionalidad española, haber cumplido o cumplir 18 años durante 2026 y reunir las condiciones legales y psicofísicas exigidas. Además, en 2027 no se deben alcanzar los 58 años para las plazas de oficial y suboficial ni los 55 para tropa y marinería. La convocatoria establece otros requisitos generales, entre ellos carecer de antecedentes penales, así como las condiciones particulares que correspondan a cada especialidad ofertada.

El procedimiento de selección se basa en un concurso de méritos. La formación académica, la experiencia profesional y los conocimientos relacionados con la plaza pueden resultar determinantes para obtener una vacante. Por ello, cumplir los requisitos mínimos no garantiza la incorporación. Antes de presentar la solicitud, conviene revisar las bases y sus anexos, donde figuran las titulaciones exigidas, las características de los puestos y los criterios aplicables a la valoración de los candidatos.

Los interesados deben solicitar cita previa a través de los canales oficiales de Reclutamiento del Ministerio de Defensa. El plazo de veinte días naturales comenzó el 6 de octubre, después de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado. De acuerdo con ese cómputo, la fecha límite es el 25 de octubre de 2026. La documentación oficial permite consultar las instrucciones del procedimiento y comprobar los requisitos antes de iniciar los trámites.

Quienes superen el proceso deberán realizar la Formación Militar Básica durante 2027 y completar después la formación específica que corresponda a su destino. El compromiso inicial previsto es de tres años, con las condiciones establecidas en las bases. La figura del reservista permite compatibilizar la vida civil con la disponibilidad para prestar servicio cuando proceda. Para resolver dudas sobre la convocatoria, Defensa facilita el teléfono 913 089 798, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.