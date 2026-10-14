Airbus y Kratos realizan con éxito el primer vuelo del avión de combate europeo no tripulado U740 Valkyrie

Airbus y la compañía estadounidense Kratos han completado el primer vuelo de prueba europeo del avión de combate no tripulado Valkyrie U740, un sistema diseñado para realizar misiones de alto riesgo y operar junto a cazas tripulados. Las empresas mantienen su objetivo de disponer de una plataforma lista para el combate en 2029.

La aeronave despegó desde un centro de pruebas del norte de Europa mediante un sistema de lanzamiento asistido por cohete, sin necesidad de utilizar una pista. Durante el vuelo realizó maniobras a diferentes altitudes y alcanzó velocidades de hasta Mach 0,8. Según las compañías, la prueba cumplió todos los objetivos previstos.

Según publicó Defence Industry Europe, el proyecto une el avión XQ-58A Valkyrie de Kratos con el sistema de misión MARS, desarrollado por Airbus. El objetivo es que Alemania y otros países europeos puedan utilizar estos drones con control sobre su software, sus datos y sus sistemas de misión.

Un dron para acompañar al Eurofighter

El U740 está concebido para operar de forma autónoma o bajo el mando de cazas tripulados, entre ellos el Eurofighter. Su función será asumir misiones de alto riesgo y contribuir a proteger a las aeronaves tripuladas, aumentando su alcance, potencia de fuego y capacidad de supervivencia.

El director ejecutivo de Airbus Defence and Space, Mike Schoellhorn, destacó la necesidad de desarrollar sistemas de combate asequibles ante el aumento de las amenazas. La combinación de la plataforma estadounidense con la tecnología europea, explicó, permitirá ofrecer un sistema autónomo preparado para el combate antes de que termine la década.

Uno de los elementos centrales del proyecto es MARS, el sistema de misión de Airbus. Esta tecnología permitirá gestionar las aplicaciones, el software y los datos de la aeronave, además de coordinar grupos de drones. El sistema incorpora inteligencia artificial para ejecutar misiones autónomas, aunque las compañías aseguran que mantendrá la supervisión humana en las decisiones críticas y respetará las reglas de enfrentamiento y los estándares legales y éticos.

El diseño del Valkyrie también permite despegar mediante raíles de lanzamiento, sin depender de una infraestructura aeroportuaria convencional. No obstante, Airbus señala que la aeronave dispone asimismo de la opción de despegue y aterrizaje en pista.

Capacidad para misiones de alto riesgo

El U740 mide 9,1 metros de longitud, tiene una envergadura de 8,2 metros y un peso máximo al despegue de aproximadamente tres toneladas. Cuenta con una bahía interna para armamento y soportes externos bajo las alas, lo que le permitirá transportar diferentes cargas útiles.

Kratos sostiene que la plataforma Valkyrie puede superar las 3.000 millas náuticas de alcance, alcanzar Mach 0,86 y operar a una altitud de hasta 45.000 pies. Estas cifras corresponden a las especificaciones de la plataforma y no a los resultados del primer vuelo europeo, en el que se alcanzó Mach 0,8.

La compañía estadounidense también asegura que el modelo lleva volando desde 2019 y ya se encuentra en producción. Según Kratos, la plataforma ha operado junto a cazas como los F-35, F-22, F-15EX y F-18 de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El presidente y director ejecutivo de Kratos, Eric DeMarco, calificó el ensayo de éxito y destacó la integración entre ambos equipos.