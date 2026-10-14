Bruselas no se moja sobre la entrada de buques de guerra en Ceuta y ensalza a Marruecos como socio

Tras filtrarse mes y medio después que durante la invasión de Ceuta también entraron en aguas españolas una fragata marroquí y otros buques de guerra, la Comisión Europea ha optado por no pronunciarse sobre la incursión, que ahora se afana en minimizar el Gobierno tras reconocer que es cierto y que decidieron no informar sobre ello.

"Corresponde a las autoridades españolas y marroquíes esclarecer los hechos relacionados con el incidente", ha señalado la portavoz jefa del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, durante una rueda de prensa desde Bruselas, después de ser preguntada por la entrada de varios buques de la Marina marroquí en aguas de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, los mismos días de la entrada de decenas de miles de personas, un asalto cuyas consecuencias sigue sufriendo la comunidad autónoma.

Bruselas tampoco ha aclarado si el Gobierno español informó a la Comisión Europea de lo ocurrido ni, en caso afirmativo, cuándo se produjo esa comunicación. "Vamos a estudiar el asunto", ha añadido la portavoz comunitaria sobre el incidente en aguas territoriales españolas.

Por su parte, el portavoz de Exteriores de la UE Anouar el Anouni ha insistido en la importancia de la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos, al que ha definido como "un socio importante y estratégico", especialmente en materia migratoria.

"La cooperación de la UE con Marruecos en materia de migración es amplia y se desarrolla en el marco de nuestra asociación global, que resulta mutuamente beneficiosa", ha defendido, celebrando la "estrecha cooperación entre España y Marruecos" para responder a la situación migratoria y garantizar el retorno de aquellas personas que entraron de manera irregular a territorio europeo.

"Estamos trabajando para seguir reforzando y elevar nuestra relación hasta convertirla en una asociación global y estratégica", ha apuntado el portavoz sobre unos incidentes de los que, según se ha conocido hoy, fue informado el Rey pero a posteriori.