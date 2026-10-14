Defensa investiga a un grupo de legionarios por un vídeo con Vito Quiles gritando "¡a por los rojos!"

El Ejército de Tierra, según ha publicado El País, está investigando a un grupo de legionarios por un vídeo publicado por Vito Quiles, grabado el día de la Fiesta Nacional durante el desfile militar. En las imágenes difundidas en las redes sociales por el reportero, Quiles aparece en el autobús que recogió a los legionarios que participaron en el desfile del pasado lunes. Los militares corean el nombre de "Vito" y el reportero grita "a por los rojos" entre gritos de los legionarios.

¡FELIZ DÍA DE LA HISPANIDAD! El 29N España tendrá a los dirigentes políticos que merece. Vamos a por todas. pic.twitter.com/q9nP8b47fk — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) October 12, 2026

El diario de Prisa apunta que la investigación está abierta desde el martes, cuando se tuvo "conocimiento" del vídeo. Destaca el mismo medio que el código disciplinario de las Fuerzas Armadas castiga como falta grave "efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical" con sanciones que oscilan entre una sanción económica, arresto de 15 a 30 días o pérdida de destino.

En el vídeo en el que Vito felicitaba la Hispanidad afirmando que "el 29N España tendrá a los dirigentes políticos que merece", Quiles aparece, además de con los militares, con algunos de los asistentes al desfile envueltos en la bandera española en los aledaños de la plaza de Colón de Madrid.