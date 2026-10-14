Defensa reconoce que alojó a militares en la batería K-8 de Ceuta sin control sanitario previo al brote de sarna

El Ministerio de Defensa ha reconocido en las últimas horas que se cometieron algunos errores en la gestión de los medios humanos que actuaron de refuerzo durante la crisis provocada por el asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta de este verano. Lo ha hecho en los escritos de respuesta a algunas de las preguntas que las asociaciones profesionales de militares le elevaron a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS).

En una de ellas, registrada por la Unión de Militares de Tropa (UMT), reconoce que se envió a pernoctar en rotaciones continuadas de sección a cerca de 200 efectivos del Regimiento de Regulares Nº54 de Ceuta al alojamiento de la antigua Batería de Costa K-8 (ubicada en la zona de García Aldave/Benzú de la ciudad autónoma) sin que se realizara ninguna inspección sanitaria ni desinfección preventiva previa.

Este hecho habría provocado que al menos 39 militares que fueron enviados a ese alojamiento terminaran presentando síntomas compatibles con la escabiosis o sarna, por lo que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos de las Fuerzas Armadas. Debido a estos hechos, esta instalación militar ha sido inhabilitada como zona de descanso nocturno en la ciudad autónoma para los militares.

Otro de los fallos reconocidos por el departamento que dirige Margarita Robles a instancias de la UMT tiene relación con la alimentación que recibieron los militares durante algunos de los días iniciales de la crisis en Ceuta. Defensa dice que el suministro no se adaptó con la rapidez necesaria a pasar de 300 a 900 comidas diarias y que, por eso, los militares habrían recibido bolsas de comida fría y bocadillos pese a afrontar jornadas de entre 14 y 16 horas.