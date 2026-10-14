El general de mayor rango de la OTAN explica "las tres fases" de la victoria aliada frente a Rusia

El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, ha explicado cómo respondería la Alianza a un posible ataque ruso mediante una estrategia de tres fases: bloquear el asalto inicial, frenar una ofensiva posterior y, si fuera necesario, neutralizar la capacidad del enemigo para continuar combatiendo. El militar ha asegurado que los aliados saben cómo defender su territorio y ha advertido a Moscú de las consecuencias de atacar a la organización.

Según publica el diario Rapporteur, Grynkewich presentó esta estrategia, denominada "Teoría de la Victoria" de la OTAN, durante una conferencia de seguridad celebrada el lunes en Varsovia. "Lo tenemos controlado", afirmó el general, antes de lanzar una advertencia a Rusia: "Más les vale no atacar a la alianza porque, repito, sabemos perfectamente qué vamos a hacer en materia de disuasión y defensa".

El comandante supremo aliado explicó que no se trata de un plan militar concreto, sino de un enfoque para detener una posible agresión y evitar que el adversario pueda mantener su ofensiva. La estrategia se fundamenta en el marco de disuasión y defensa de la zona euroatlántica, acordado por los 32 países aliados. Grynkewich subrayó que un conflicto con Rusia no es inminente ni inevitable, aunque la OTAN se prepara para responder ante un eventual ataque.

Las tres fases de la estrategia de la OTAN

La primera fase consistiría en detener el avance enemigo e impedir que se apodere de territorio aliado. Para ello, las fuerzas terrestres tratarían de bloquear la ofensiva inicial, mientras que los medios aéreos y navales contribuirían a garantizar la superioridad en ambos dominios sobre el campo de batalla.

En una segunda fase, si el ataque continuara, la Alianza recurriría a sensores avanzados, sistemas autónomos y operaciones coordinadas en tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio para impedir que el enemigo siguiera ganando terreno. El objetivo sería contener la ofensiva y evitar que el atacante consolidara sus avances.

La tercera fase se centraría en debilitar no solo a las fuerzas que participan directamente en el ataque, sino también al conjunto de capacidades que les permiten mantener la lucha. Esto incluiría la logística y los sistemas de mando. Para conseguirlo, la OTAN combinaría armamento de alta precisión con grandes cantidades de sistemas asequibles y escalables.

El propósito, según explicó Grynkewich, no sería infligir una derrota estratégica a Rusia, sino conseguir que las fuerzas que atacasen a la Alianza fueran incapaces de continuar su ofensiva.

El general vinculó este planteamiento con las ideas del teórico militar prusiano Carl von Clausewitz, cuya obra ha influido durante un siglo en el pensamiento militar estadounidense. En este sentido, describió el objetivo de la estrategia aliada como obligar al enemigo a "culminar": degradar sus fuerzas hasta que ya no puedan desempeñar sus funciones militares.

De esta manera, la OTAN pretende detener una agresión e impedir que el adversario pueda proseguirla, en lugar de buscar una confrontación más amplia.

Grynkewich pide aumentar la inversión en defensa

El mensaje del comandante también estuvo dirigido a las capitales aliadas. Grynkewich defendió que la disuasión depende de disponer de una fuerza militar creíble y de demostrar que la Alianza está preparada para actuar.

"Cada actividad, cada ejercicio y cada euro, dólar, lira, libra o corona que invertimos contribuye a esto", señaló. El general aseguró sentirse "muy tranquilo" con las reservas de armamento disponibles actualmente entre los aliados, aunque reconoció que la organización podría estar mejor preparada.

Por ello, instó a los países miembros a continuar invirtiendo en defensa y reabasteciendo sus arsenales. También reclamó una respuesta más contundente frente a los ataques híbridos rusos y defendió que los países aliados los atribuyan públicamente cuando existan pruebas suficientes y se cumplan los requisitos legales.

Según Grynkewich, estas acciones buscan, en parte, debilitar el apoyo occidental a Ucrania. Frente a ello, pidió reforzar la asistencia militar a Kiev, incluidas las contribuciones a la Lista de Requerimientos Prioritarios para Ucrania (PURL), pese a las informaciones que apuntan a una posible reducción de la participación estadounidense en el programa.

El comandante insistió en que la OTAN no busca la guerra y que sus preparativos tienen como finalidad prevenirla. Sin embargo, cerró su mensaje con una advertencia dirigida a cualquier adversario que contemple atacar a la Alianza.

"Juntos, nos aseguraremos de que cualquier adversario que considere atacar nuestra alianza llegue a la única conclusión que importa", afirmó Grynkewich. "Hoy no es el día", concluyó.