El Gobierno destina 40 millones a los sistemas no tripulados Predator B y a las comunicaciones por satélite de las FAS

El Gobierno sigue destinando dinero a sostener las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas. El Consejo de Ministros ha autorizado nuevos contratos destinados a garantizar tanto el mantenimiento de sistemas aéreos de vigilancia y reconocimiento como la continuidad de las comunicaciones militares por satélite. En total ha destinado casi 40 millones de euros entre los dos contratos.

La primera de las decisiones ha sido modificar la tercera enmienda del contrato logístico de los sistemas no tripulados Predator B del Ejército del Aire y el Espacio, por un valor de 20 millones de euros, para la compra de repuestos que garanticen la disponibilidad operativa de estas aeronaves remotamente tripuladas y el adecuado sostenimiento de sus capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

En la actualidad, están en servicio cuatro unidades del MQ-9A Predator B, operadas por el 233 Escuadrón del Ala 23, con base en Talavera la Real (Badajoz). Estas aeronaves tienen más de 25 horas de autonomía y pueden transmitir información en tiempo real y hacer misiones de vigilancia persistente. España los adquirió inicialmente desarmados, pero después compró misiles aire-superficie AGM-114 Hellfire para dotarlos de capacidad de ataque a tierra.

La segunda decisión relativa a la defensa ha sido la autorización de un contrato para garantizar las comunicaciones por satélite de las Fuerzas Armadas mediante el SPAINSAT, a partir del 1 de diciembre de 2026. El acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prorrogarse uno más, y contará con un valor estimado de 19,2 millones de euros. El objetivo es mantener el servicio hasta disponer plenamente de los SPAINSAT NG.

La prolongación de esta capacidad resulta necesaria por los problemas sufridos por uno de los satélites destinados a sustituir al SPAINSAT. El SPAINSAT NG II sufrió el impacto de una partícula espacial en enero de 2026, durante su desplazamiento hacia la posición orbital definitiva. El incidente provocó daños de entidad que han hecho que no pueda cumplir con su misión y deba ser sustituido por un nuevo satélite actualmente en desarrollo.