Francia toma decisiones tras la ruptura del FCAS: confirma el Rafale F5 y el ACF será su caza de sexta generación propio

Francia ha comenzado a reorganizar sus planes de aviación de combate tras el fracaso del FCAS, el programa conjunto que compartía con Alemania y España. El Gobierno apuesta por acelerar la evolución del Rafale F5 y preparar un nuevo avión de sexta generación, denominado ACF (Avion de Combat du Futur). La estrategia busca preservar la autonomía industrial y militar francesa sin depender de un proyecto multinacional.

Según publica el diario francés Les Echos, París ha decidido avanzar en paralelo con ambos programas. Detalla los planes de modernización del Rafale y el calendario previsto para el nuevo caza en su información sobre el futuro de la aviación de combate francesa. La prioridad inmediata es asegurar las capacidades del F5 mientras se concretan las decisiones presupuestarias e industriales del ACF.

El Rafale F5, conocido como Super Rafale, supondrá una profunda renovación del avión de Dassault Aviation. La Dirección General de Armamento gala ha encargado trabajos a Dassault, Thales, Safran y MBDA para desarrollar componentes esenciales del nuevo estándar. El objetivo es disponer de capacidades avanzadas para afrontar los escenarios de combate de la próxima década, reforzando la superioridad aérea y las misiones de disuasión nuclear.

Entre las mejoras figuran nuevos sensores, un radar avanzado, sistemas de guerra electrónica y enlaces de datos más resistentes a las interferencias. También se contempla una evolución de la propulsión y una mayor integración de inteligencia artificial para procesar información y facilitar las decisiones tácticas. Estas tecnologías buscan mejorar la detección de amenazas, la capacidad de supervivencia y la actuación frente a adversarios equipados con sistemas de combate modernos. El programa incorpora además nuevas capacidades de armamento.

Uno de los desarrollos más destacados es el sistema conocido como Silent Killer, concebido para detectar objetivos furtivos mediante sensores infrarrojos sin emitir señales que puedan delatar la posición del avión. La iniciativa pretende reducir la dependencia de emisiones de radar susceptibles de ser detectadas por el enemigo. A ello se suman mejoras en navegación, comunicaciones y protección electrónica. Según Les Echos, Francia ha comprometido alrededor de 3.000 millones de euros en trabajos relacionados con el estándar F5.

París prepara también el ACF como sucesor nacional del Rafale y respuesta a la desaparición del caza común del FCAS. El programa pretende desarrollar un avión de sexta generación adaptado a las necesidades francesas, incluida la capacidad de operar dentro de la estrategia de disuasión nuclear. La fase que conducirá al prototipo debe arrancar a partir de 2027, aunque ese calendario no significa que el avión vaya a realizar su primer vuelo ese año.

Las previsiones sitúan el primer vuelo del prototipo hacia 2031 o 2032, mientras que el desarrollo de la versión operativa comenzaría en 2029. El horizonte de entrada en servicio se encuentra en la década de 2040. Para financiar el programa, Francia contempla unos 2.700 millones de euros en autorizaciones presupuestarias, de los que alrededor de 570 millones podrían gastarse en 2027. La evolución dependerá de las decisiones presupuestarias de los próximos ejercicios.

La ruptura del FCAS también abre interrogantes sobre la cooperación industrial europea. Francia seguirá adelante con sus capacidades nacionales, pero mantiene abierta la posibilidad de colaborar con otros países en determinados desarrollos. Entre los posibles socios se ha mencionado a Emiratos Árabes Unidos para iniciativas vinculadas al Rafale F5, mientras que India y Suecia aparecen en el debate sobre futuras colaboraciones industriales. Por ahora, estos contactos no equivalen a acuerdos definitivos para desarrollar conjuntamente el ACF, cuya financiación y configuración deberán concretarse en los próximos años.