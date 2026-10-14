La UE pondrá en marcha una misión militar en Líbano para sustituir a la misión de la ONU que cierra este año

La Unión Europea ha acordado establecer una nueva misión de apoyo en Líbano para reforzar las capacidades de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad Interna, con un mandato inicial de tres años. La operación contará con un componente militar y otro civil y estará centrada en la seguridad fronteriza y marítima, el control territorial y el fortalecimiento de las instituciones estatales libanesas.

Según ha informado el Consejo de la Unión Europea, los ministros de Asuntos Exteriores acordaron este lunes crear la Misión de Apoyo de la Unión Europea en Líbano (EUSM Líbano), en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). La iniciativa busca contribuir a la paz y la seguridad en el país, así como promover una estabilidad duradera de conformidad con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, explicó que la misión asesorará y asistirá a las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) y a las Fuerzas de Seguridad Interna (FSI) para reforzar el control territorial, la seguridad fronteriza y la seguridad interna. "Europa está comprometida con el futuro del Líbano", afirmó.

Dos pilares para reforzar la seguridad libanesa

La nueva misión contará con un pilar militar y otro civil, que operarán bajo un mandato político unificado y desarrollarán funciones complementarias.

El componente militar proporcionará asesoramiento y formación a las Fuerzas Armadas Libanesas para mejorar sus capacidades de seguridad fronteriza y marítima. Entre sus ámbitos de actuación figuran la vigilancia y el control de las fronteras terrestres, la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, la lucha contra el contrabando y la coordinación operativa.

Por su parte, el pilar civil prestará apoyo a las Fuerzas de Seguridad Interna mediante asesoramiento y formación especializada. Su objetivo será reforzar sus capacidades operativas y desarrollar estructuras de capacitación sostenibles, con especial atención a ámbitos como la ciberdelincuencia y la lucha contra el contrabando.

Asimismo, la misión contribuirá a mejorar la gobernanza de la seguridad portuaria, incluido el puerto de Beirut.

La EUSM Líbano también complementará la asistencia que la Unión Europea proporciona a través del Fondo Europeo para la Paz y mantendrá una estrecha coordinación con las instituciones comunitarias, los Estados miembros, Naciones Unidas y otros socios internacionales que apoyan al sector de la seguridad libanés.

El despliegue queda pendiente de la planificación operativa

Aunque el Consejo ha aprobado el establecimiento de la misión, su despliegue todavía requiere completar los preparativos operativos. Una vez finalizada esta planificación, los Veintisiete deberán adoptar una decisión independiente para ponerla en marcha.

La iniciativa se enmarca en el compromiso expresado por el Consejo Europeo el 19 de junio de 2026 de apoyar la soberanía, la integridad territorial y las instituciones estatales de Líbano, incluidas sus Fuerzas Armadas.

El pasado 24 de julio, el Consejo aprobó el concepto de gestión de crisis para una posible misión de la Política Común de Seguridad y Defensa en el país. Posteriormente, tras recibir una invitación de las autoridades libanesas, acordó establecer la nueva misión de apoyo.