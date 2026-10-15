EEUU estudia emplear "la madre de todas las bombas" contra Irán: así es la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast MOAB

La guerra de Irán sigue en vigencia casi ocho meses después de que Estados Unidos iniciara sus ataques contra el país persa. Desde ese momento, y de forma más o menos intermitente, las hostilidades han permanece por parte de uno u otro bando, manteniendo la tensión en Oriente Medio con graves consecuencias para la seguridad regional y el tráfico marítimo. Washington mantiene abierta la posibilidad de lanzar nuevas operaciones militares.

En este contexto, el Pentágono estaría estudiando la posibilidad de utilizar la denominada como "madre de todas las bombas" contra objetivos iraníes. La información ha sido publicada en exclusiva por CNN, que cita a varios funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación militar. Reuters se ha hecho eco de la noticia, aunque precisa que no ha podido verificarla de manera independiente.

El arma contemplada es la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, conocida por sus siglas MOAB y considerada la bomba convencional más grande del arsenal estadounidense. Su posible utilización supondría una escalada significativa en el conflicto. Los planes incluirían ataques contra infraestructuras energéticas y emplazamientos nucleares, aunque su ejecución dependería de que el Donald Trump ordenase reanudar las operaciones de combate.

La GBU-43/B pesa aproximadamente 9.800 kilogramos y mide unos nueve metros de longitud. De su peso total, alrededor de 8.500 kilogramos corresponden a la carga explosiva, compuesta por una mezcla de alto poder detonante. Estas dimensiones la convierten en un arma de efectos devastadores sobre amplias zonas. Su potencia, sin embargo, no debe confundirse con la de un artefacto nuclear: la MOAB es una bomba convencional que no produce una explosión nuclear ni sus efectos radiológicos.

(Lanzamiento de prueba de la MOAB en 2003. Vídeo de la Fuerza Aérea de EEUU)

Su nombre completo, Massive Ordnance Air Blast, hace referencia a su capacidad para generar una enorme onda expansiva. La bomba está guiada mediante sistemas de posicionamiento global (GPS) y navegación inercial, que permiten dirigirla hacia el objetivo previsto. A diferencia de las bombas diseñadas para perforar búnkeres, su principal efecto se produce mediante la explosión y la presión que genera sobre el entorno. Está concebida para atacar objetivos extensos y posiciones expuestas.

La MOAB se lanza desde un avión de transporte militar adaptado, que libera el artefacto por la rampa trasera. Su despliegue se diseñó para plataformas de la familia C-130 Hércules, incluidos aviones de operaciones especiales MC-130. Una vez liberada, la bomba utiliza sus sistemas de guiado para aproximarse al punto previsto y detonar. La onda expansiva puede causar graves daños en estructuras y posiciones cercanas, por lo que su empleo exige valorar cuidadosamente los efectos sobre el área atacada.

Pese a su enorme potencia, la GBU-43/B no es un arma especializada en penetrar instalaciones profundamente enterradas bajo gruesas capas de roca y hormigón reforzado. Por eso, su eficacia contra determinados complejos nucleares iraníes genera dudas. Para atacar objetivos subterráneos fortificados, Estados Unidos dispone de la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, diseñada específicamente para perforar estructuras protegidas antes de detonar. La elección del arma dependería de las características concretas del objetivo.

La MOAB ya ha sido empleada en combate, aunque únicamente en una ocasión. El 13 de abril de 2017, Estados Unidos lanzó una GBU-43/B contra una red de túneles y cuevas utilizada por el Estado Islámico en la provincia de Nangarhar (Afganistán). La operación marcó el primer uso operativo de esta bomba y mostró la disposición de Washington a emplear armamento convencional de gran potencia.