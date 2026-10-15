El radar de largo alcance español desplegado en Rumanía cumple 4 años y 30.000 horas de vigilancia para la OTAN

Las Fuerzas Armadas españolas tienen desplegado en la costa de Rumanía un radar de largo alcance AN/TPS-43M desde mediados de 2022. Fue enviado al país unos meses después de la invasión rusa de Ucrania, cuando ya había quedado más que claro que la amenaza Rusia iba mucho más allá de los límites territoriales ucranianos y se extendían a prácticamente todo los países europeos.

El destacamento, conocido como DAT Tigru, opera desde la base aérea de Schitu, junto al mar Negro, dentro de la misión OTAN de vigilancia aérea reforzada. Su cometido es contribuir a la vigilancia del espacio aéreo aliado en el flanco oriental de la Alianza. Los datos que obtiene el radar se integran en el sistema de defensa aérea y antimisil de la OTAN, que permite compartir información relevante entre los países aliados.

El despliegue comenzó a mediados de octubre de 2022, cuando llegaron a Rumanía los primeros militares españoles para preparar las instalaciones y coordinar los trámites técnicos y logísticos. El radar AN/TPS-43M pertenece al Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA), unidad del Ejército del Aire y del Espacio. Su envío al extranjero supuso la primera participación de este sistema en una misión internacional.

El sistema ha sumado durante los últimos días las 30.000 horas de funcionamiento acumuladas, lo que refleja una actividad sostenida que exige mucho más que mantener el equipo encendido. Los militares se ocupan de operar el radar, realizar labores de mantenimiento y asegurar las comunicaciones, la informática, la energía, la seguridad y el apoyo logístico.

Doce contingentes se han sucedido en Schitu desde el inicio de la misión para mantener la capacidad operativa. El actual, el duodécimo, ha celebrado el cuarto aniversario de la misión con un acto de exaltación de las virtudes militares, en el que se destacaron la disciplina, el valor, el compañerismo, la lealtad, el espíritu de servicio y la abnegación.