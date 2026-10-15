España ante los Estados Unidos: la reconstrucción inaplazable de la alianza

El inicio de un nuevo ciclo político en España exigirá, de manera prioritaria e inaplazable, un profundo ejercicio de pragmatismo y altura de miras en su política exterior. La principal prioridad del nuevo gobierno tendría que centrarse en restablecer de forma urgente la confianza mutua y las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. La política exterior española no puede seguir permitiéndose el lujo de habitar en la inercia ni en el aislamiento ideológico, especialmente cuando el escenario global demanda alianzas sólidas, predecibles y estratégicamente rentables. Como consecuencia directa de esta necesaria reconstrucción geopolítica, España lograría reparar su tejido económico, capitalizar su peso cultural e impulsar su liderazgo definitivo en las regiones más críticas de su frontera sur.

Esta nueva etapa obligaría a gestionar la relación con administraciones complejas, como la de Donald Trump desde una madurez institucional que eluda la confrontación estéril. Utilizar de manera miope la retórica hostil en el debate doméstico para obtener un rédito electoral cortoplacista solo habría traído perjuicios para la seguridad colectiva y nuestras economía.

La Iniciativa para el Magreb y el Sahel como efecto estratégico

El efecto más ambicioso y necesario de este deshielo con Washington se desplegaría en nuestra frontera sur mediante la creación de una "Iniciativa de Seguridad y Prosperidad para el Magreb y el Sahel". Liderada firmemente por España, y articulada junto a los Estados Unidos, Marruecos y la Unión Europea, esta alianza estratégica tendría el potencial de transformar una región marcada por la inestabilidad institucional, el terrorismo y las redes de tráfico humano en un espacio de control, seguridad compartida y desarrollo estructural.

Bajo este nuevo marco de confianza bilateral, España actuaría como el puente institucional definitivo entre Bruselas y el norte de África, coordinando los esfuerzos con el respaldo estratégico y militar de Washington. Una iniciativa de esta envergadura permitiría que el despliegue de seguridad compartido en la región no se limitaría a una dinámica estrictamente bilateral con Rabat, sino que se integraría en una arquitectura multilateral europea más amplia, blindando el Mediterráneo occidental. Esta vuelta de tuerca con una iniciativa ambiciosa resolvería gran parte de nuestro conflicto bilateral con Marruecos.

Asimismo, este proyecto redefiniría la relación con Marruecos bajo la doctrina del desarrollo compartido y el codesarrollo desde el pleno respeto a las fronteras y la soberanía tal como está definida. El plan contemplaría entre otras muchas cosas, la construcción de infraestructuras críticas, conectividad hídrica y energética, la educación y formación profesional. Al involucrar los fondos de desarrollo de la Unión Europea y la capacidad de inversión de las corporaciones norteamericanas, se generarían oportunidades laborales reales en los países emisores. De este modo, se desactivaría el descontento social que alimenta tanto la inmigración irregular como el reclutamiento yihadista, demostrando a la Casa Blanca que la seguridad de Occidente también se juega en el flanco sur de la OTAN.

El impulso a la cuestión latina y el potencial industrial

Como otra consecuencia natural de este entendimiento, España podría capitalizar el auge demográfico y cultural de la población latina en los Estados Unidos. El nuevo gobierno tendría la oportunidad de reclamar el liderazgo de este gran mundo hispánico en expansión. Incluso bajo administraciones estadounidenses con un marcado acento nacionalista e hiperbólico, como la de Donald Trump, se habría reconocido formalmente la trascendencia de este legado. En sus proclamaciones oficiales del Día de Colón, el mandatario estadounidense llegó a afirmar que: "Cristóbal Colón se guio por una misión noble para dar gloria a España", ensalzando las raíces históricas españolas frente a las corrientes revisionistas. En esa misma línea, durante el Mes de la Herencia Hispana, el propio Trump manifestó públicamente que: "el coraje, el sacrificio y la perseverancia de los hispanos encarnan lo mejor de la República norteamericana, honrando sus tremendas contribuciones a la cultura, la economía y el futuro de la nación".

Esta huella histórica, visible en Washington con monumentos a figuras como Bernardo de Gálvez, David Farragut, Alfonso X el Sabio o Isabel la Católica que rodean la Casa Blanca, serviría como plataforma de influencia política. Una sintonía que se reflejaría también en el ámbito industrial, donde empresas españolas como SAPA, que equipa con sus transmisiones a los vehículos de combate del Army norteamericano, demostrarían el éxito de una cooperación tecnológica simétrica.

Mi presencia esta semana en la AUSA, la mayor exposición de material militar en Estados Unidos, en la que no había un pabellón español, en el mercado que absorbe el 50% de la demanda mundial, es una muestra de que tenemos que mirar a nuestro aliado norteamericano con ambición y generar espacios de mayor colaboración. España con Estados Unidos puede ser un activo fundamental en la creación de una auténtica y avanzada soberanía tecnológica e industrial de defensa nacional.

Reparación del daño empresarial, el sector defensa y medidas de confianza

Por otra parte, restablecer la relación permitiría revertir el grave perjuicio que la hostilidad silenciosa de los últimos años habría producido sobre el tejido empresarial español. La desconfianza diplomática habría terminado marginando y desincentivando la llegada de empresas norteamericanas y fondos de inversión internacionales que sostienen una parte fundamental de nuestro entramado productivo, erosionando la competitividad de nuestro comercio exterior.

En este contexto, resultaría especialmente inquietante la soterrada discriminación que habrían sufrido ciertas empresas norteamericanas del sector de la defensa en nuestro país. Esta marginación, víctima de una orientación frentista combinada con una amalgama de intereses empresariales y gubernamentales domésticos, nunca habría sido explicada con claridad lo que siempre resulta inquietante.

Reparar el daño global de nuestra credibilidad exigiría adoptar medidas de confianza valientes y nítidas. Una de ellas tendría que ser el pleno restablecimiento de las relaciones tecnológicas y comerciales con Israel. La madurez geopolítica consistiría en comprender que este deshielo industrial tendría que ejecutarse de forma independiente a la firmeza de los principios humanitarios y del derecho internacional que España legítimamente mantiene respecto a la situación en Gaza o las tensiones institucionales con Irán. Asimismo, la fiabilidad dentro de la Alianza Atlántica se vería reforzada mediante una participación más activa y decidida en el esfuerzo de defensa de Ucrania, demostrando con hechos y recursos que España es un socio predecible dentro de la OTAN.

Para materializar este giro, el nuevo Ejecutivo tendría que activar la arquitectura operativa derivada de esta alianza: España coordinaría la diplomacia y el blindaje fronterizo de la Unión Europea; Washington aportaría su superioridad en inteligencia y soporte militar; Rabat actuaría sobre el terreno; y Bruselas financiaría los proyectos de conectividad y empleo en el Sahel. Restaurar con urgencia la confianza mutua con Washington y revertir el daño sufrido por las empresas constituirían las directrices ejecutivas clave para garantizar el éxito, la prosperidad y la seguridad nacional a largo plazo.

Es una tarea fundamental ante los retos de seguridad y económicos que se nos avecinan. Proyectarse hacia el exterior no debe ser un ejercicio de adonismo personal sino que requiere de altura de miras, de aceptar críticas y cuestiones espinosas poniendo siempre por delante los intereses españoles y el nuevo gobierno tiene una tarea ingente para restaurar la posición de España en el mundo llevada a unos extremos que están muy lejos de nuestros valores occidentales.