Estados Unidos despliega su sexto destructor AEGIS en Rota para blindar Europa contra misiles balísticos

El escudo antimisiles de Estados Unidos en Europa ya está completo. El sexto destructor AEGIS de la Armada estadounidense que concluye el despliegue de las unidades destinadas a estos efectos en el Viejo Continente ha llegado este mediodía a la base naval de Rota (Cádiz), donde tienen su nuevo punto neurálgico. Lo ha hecho en una instalación militar engalanada y con la ministra de Defensa, Margarita Robles, oficiando la recepción en el muelle.

La ceremonia de bienvenida ha contado con la presencia de importantes autoridades y altos mandos militares de ambos países. Robles ha destacado la importancia de la cooperación bilateral y de la colaboración en el seno de la OTAN ante el actual escenario internacional. "Vivimos momentos muy difíciles, de ahí la importancia de colaborar para trabajar por la paz", ha señalado la ministra española.

El buque, bautizado como USS John Basilone (DDG-122), ha llegado tras varias jornadas de navegación desde la base naval de Maypor, en Florida. Su incorporación culmina el incremento de cuatro a seis destructores estadounidenses acordado por los gobiernos de España y Estados Unidos durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022. El despliegue refuerza la contribución naval estadounidense a la defensa aliada.

El John Basilone pertenece a la clase Arleigh Burke, en su variante Flight IIA, la más moderna, y entró en servicio en noviembre de 2024. Se trata de un destructor multimisión equipado con el sistema de combate AEGIS, que integra radares, sensores, sistemas de mando y armamento para detectar y responder a distintas amenazas. Su configuración le permite desempeñar misiones de defensa aérea, lucha antisubmarina, combate contra buques de superficie y defensa contra determinados misiles balísticos.

El buque dispone de dos conjuntos de lanzamiento vertical Mk 41, con un total de 96 celdas para distintos tipos de misiles. Entre las armas compatibles figuran interceptores de la familia Standard, misiles de crucero Tomahawk y sistemas destinados a la defensa antiaérea, además de armamento antisubmarino. La capacidad concreta de cada despliegue depende de la configuración embarcada. Estas prestaciones permiten combinar la protección frente a amenazas aéreas con operaciones ofensivas y misiones navales convencionales.

La presencia de los seis destructores en Rota constituye una pieza del sistema antimisiles de la OTAN, diseñado para contribuir a la protección de los países aliados frente a amenazas balísticas. Los buques pueden detectar, seguir e interceptar misiles balísticos cuando cuentan con los sensores, el armamento y las órdenes correspondientes. Sin embargo, no se dedican exclusivamente a esa misión: también desarrollan tareas de vigilancia, seguridad marítima y apoyo a operaciones navales en diferentes escenarios.

El acuerdo para ampliar el despliegue fue anunciado durante la cumbre de la OTAN en Madrid por el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Los cuatro primeros destructores se establecieron en Rota entre 2014 y 2015, mientras que el USS Oscar Austin se incorporó en octubre de 2024. Con el John Basilone queda completada la ampliación pactada, que consolida el papel de la base gaditana en la estrategia naval estadounidense.

La llegada del nuevo destructor supone también el traslado de más de 300 marinos y sus familias, que se integrarán en una comunidad estadounidense vinculada a Rota que ronda las 6.000 personas entre militares, civiles y familiares. La instalación genera actividad económica en la comarca y ofrece apoyo logístico a las fuerzas desplegadas. Además, Navantia mantiene trabajos de mantenimiento y reparación de estos buques en Cádiz, una actividad relevante para el empleo especializado y la industria naval española.