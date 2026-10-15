Estonia estudia la compra de aviones ligeros a reacción para derribar drones rusos

El ministro de Defensa de Estonia, Martin Herem, ha planteado la posibilidad de incorporar aviones de combate ligeros a las Fuerzas Armadas del país para hacer frente a los nuevos drones de ataque rusos equipados con motores a reacción, capaces de superar los 400 kilómetros por hora, según las estimaciones del Ministerio de Defensa ucraniano.

En una entrevista concedida a The Baltic Sentinel, Herem ha defendido la necesidad de estudiar esta alternativa ante el incremento de los ataques rusos con drones cada vez más rápidos. El ministro, un general retirado que asumió el cargo el pasado 16 de septiembre, abordó esta posibilidad después de reunirse en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según ha explicado al citado periódico, el armamento aire-aire constituye la herramienta más eficaz para neutralizar este tipo de amenazas. Sin embargo, por el momento no existe ninguna decisión firme sobre la adquisición de aeronaves, ni se ha identificado un modelo concreto, establecido un presupuesto o fijado un calendario para su posible compra.

Estonia busca alternativas para reforzar su defensa aérea

La adquisición de aviones ligeros no es la única opción que contempla el Gobierno estonio. Herem ha señalado que su departamento también está valorando otras soluciones, entre ellas cañones controlados por ordenador, ametralladoras pesadas y drones interceptores de alta velocidad equipados con motores a reacción.

El ministro ha recordado asimismo que Estonia ya dispone de pilotos, conocimientos en materia de control aéreo y aviones de entrenamiento L-39 Albatros. Sin embargo, la utilización de estos últimos para misiones de combate presenta dificultades.

De acuerdo con la información publicada por las Fuerzas Armadas estonias, los dos L-39 que utiliza el país son aeronaves alquiladas. Su clasificación como aparatos civiles y las condiciones de sus contratos de arrendamiento dificultarían su adaptación para transportar armamento, una circunstancia sobre la que ya alertó en abril un antiguo jefe de la Fuerza Aérea estonia.

La propuesta de Herem se produce en un momento en el que Rusia está intensificando el uso de drones de ataque propulsados por motores a reacción contra Ucrania. Según ha informado el medio ucraniano Hromadske, durante los meses de julio y agosto el número de estos aparatos lanzados contra territorio ucraniano pasó de unos pocos cientos a varios miles mensuales.

A pesar de este incremento, Ucrania también ha conseguido mejorar su capacidad de respuesta. El portavoz de su Fuerza Aérea, Yuriy Ihnat, aseguró que las defensas ucranianas lograron interceptar aproximadamente el 40 % de estos aparatos en julio y el 60 % en agosto.

La OTAN protege el espacio aéreo de los países bálticos

Ninguno de los tres países bálticos cuenta con una flota propia de cazas de combate. La vigilancia de sus respectivos espacios aéreos depende de la misión de policía aérea de la OTAN, que se desarrolla mediante despliegues rotatorios de aeronaves proporcionadas por los países aliados.

Esta cooperación ha adquirido especial relevancia ante las incursiones de drones en la región. En junio, cazas aliados derribaron drones sobre Letonia, mientras que el 15 de septiembre se produjo otro derribo sobre Lituania.

En el caso de Estonia, según la información facilitada por sus Fuerzas Armadas, la misión de policía aérea contaba con cazas turcos F-16 desplegados en la base de Ämari. También han participado en esta misión aviones F-18 españoles, cuya retirada estaba prevista para principios de octubre, una vez concluido su periodo de despliegue.

Pese a compartir la preocupación por la amenaza rusa, ni Letonia ni Lituania han planteado hasta ahora la posibilidad de adquirir sus propios aviones de combate a reacción. Ambos países están destinando recursos al desarrollo y adquisición de sistemas de defensa contra drones más económicos.

Letonia y Lituania apuestan por sistemas más baratos

Letonia está analizando la posible compra del Embraer A-29 Super Tucano, un avión ligero de combate propulsado por turbohélice que podría emplearse en operaciones de defensa aérea, según ha publicado AeroTime.

Paralelamente, las autoridades letonas trabajan en la creación de un sistema de protección de su frontera oriental que el secretario de Estado Airis Rikveilis ha denominado "muro de drones". El proyecto contempla la integración de radares, drones interceptores y sistemas de mando y control para detectar y neutralizar posibles amenazas.

Lituania, por su parte, está acelerando la incorporación de nuevas tecnologías defensivas. El pasado 2 de septiembre, su Gobierno autorizó al Ministerio de Defensa a adquirir lotes de prueba de radares y drones interceptores sin necesidad de seguir los procedimientos ordinarios de contratación pública.

El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, explicó que su departamento daría prioridad a los equipos que ya hubieran sido probados en Ucrania. Entre las tecnologías que se están evaluando figura SkyFortress, un sistema ucraniano de detección acústica.

El debate sobre cómo combatir los drones rusos también tiene una importante dimensión económica. Los responsables de planificación militar de la OTAN llevan tiempo advirtiendo del elevado coste que supone emplear cazas pesados para destruir aparatos no tripulados de pequeño tamaño.

Frente a esta alternativa, los drones interceptores y los sistemas antiaéreos terrestres ofrecen generalmente unos costes de adquisición y funcionamiento considerablemente menores.