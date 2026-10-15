La Armada francesa asalta un petrolero de la flota fantasma rusa junto a Madagascar y la Isla Reunión

La Marina Nacional francesa ha interceptado el petrolero DF Peak en el océano Índico, a más de 450 millas náuticas al sur de la isla de La Reunión, ya que se sospechaba sobre la legalidad de la bandera que enarbolaba y su posible participación en el transporte ilegal de hidrocarburos. La operación, que anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, se enmarca en las operaciones para combatir la denominada flota fantasma, que utiliza Rusia para mantener sus exportaciones de petróleo al margen de las sanciones.

Según Opex360, el buque, que navegaba bajo bandera de Benín, permanece escoltado por unidades francesas mientras continúan las comprobaciones. El examen de su documentación ha confirmado las dudas iniciales sobre la irregularidad del pabellón. Macron anunció la operación el 12 de octubre a través de la red social X y defendió la actuación de las fuerzas francesas como parte de la lucha contra las actividades ilícitas de transporte de combustible. "Francia está decidida a luchar contra la flota fantasma en todo el mundo", afirmó. Además, destacó que la Marina había interceptado el DF Peak por sospechas de que navegaba con una bandera irregular y estaba implicado en actividades ilícitas relacionadas con el transporte de hidrocarburos.

La France est déterminée à lutter contre la flotte fantôme, partout dans le monde. Ce matin, à plus de 450 nautiques au sud de La Réunion, notre Marine nationale a arraisonné le pétrolier DF Peak, suspecté de naviguer sous un faux pavillon et impliqué dans des activités… pic.twitter.com/GS91egdvzN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2026

El presidente francés aseguró que la intervención se había desarrollado conforme al derecho internacional del mar. La Marina francesa fundamenta este tipo de actuaciones en el artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla el derecho de visita de un buque cuando existen determinados motivos para sospechar, entre otros supuestos, que navega sin una nacionalidad válida. En ese sentido, la cuestión del pabellón resulta relevante, ya que los hidrocarburos rusos no están sometidos a un embargo internacional. Por ello, la intervención se centra en la sospecha de irregularidad en la bandera del buque, no únicamente en el origen de la carga.

El petrolero fue construido en 2006 y tiene un desplazamiento aproximado de 110.000 toneladas. Inicialmente operó para la compañía rusa Sovcomflot bajo el nombre de NS Captain. En 2024 pasó a llamarse Kaliningrad y posteriormente adoptó su denominación actual, DF Peak. El buque estaría gestionado actualmente por una empresa establecida en Hong Kong. Cuando fue interceptado, navegaba bajo pabellón de Benín.

En la isla de La Reunión, Francia cuenta con varias unidades capaces de intervenir en misiones de este tipo, entre ellas el patrullero Auguste Techer, el buque de apoyo Champlain y las fragatas de vigilancia Nivôse y Floréal. La Prefectura de La Reunión explicó que se había trasladado una comunicación al fiscal de la República en Saint-Denis, que posteriormente solicitó una intervención. Tras la inspección documental, el Estado Mayor de los Ejércitos señaló que el examen realizado por el equipo de visita había confirmado las dudas sobre la irregularidad de la bandera.

El DF Peak se encuentra fondeado en aguas francesas de la isla de La Reunión, donde continúan las verificaciones. La tripulación, formada por 21 marinos de distintas nacionalidades, permanece a bordo bajo vigilancia de militares.

En operaciones anteriores contra petroleros sospechosos, los buques interceptados pudieron reanudar la navegación después de pagar multas. Las autoridades no han hecho públicos los importes de esas sanciones y tampoco se ha comunicado todavía cuál será la resolución definitiva en el caso del DF Peak.

La campaña europea contra la flota fantasma ha provocado advertencias desde Moscú. En agosto, el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó con interceptar buques europeos en respuesta a las sanciones y a las medidas adoptadas contra los petroleros utilizados para transportar crudo ruso. "No intervendremos necesariamente en las aguas donde se planifiquen ataques contra nuestros buques, sino allí donde consideremos necesario y apropiado", declaró Putin desde el crucero Varyag.

Flota fantasma

La advertencia añade tensión a unas operaciones que buscan limitar la capacidad de Rusia para exportar hidrocarburos pese a las restricciones occidentales. Francia figura entre los países europeos más activos en este ámbito: desde septiembre de 2025 había interceptado seis buques sospechosos, incluido el DF Peak.

Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, la flota fantasma rusa habría multiplicado casi por siete su tamaño hasta alcanzar unos 1.300 buques, de los cuales alrededor de 700 están sujetos a sanciones europeas.

Un análisis del centro de estudios británico Chatham House advierte, además, de que el yuan está sustituyendo progresivamente al dólar en las transacciones petroleras entre Rusia y sus compradores.

El documento advierte de que esa evolución podría llevar a dirigentes rusos y de otros países a considerar que el coste económico de una intervención militar es menor de lo previsto, lo que aumentaría el riesgo de conflictos de mayor alcance.