La industria de defensa acelera la búsqueda de talento ante el crecimiento de la actividad

La industria de defensa está intensificando la captación de profesionales especializados para responder al incremento de la actividad y a las nuevas necesidades industriales derivadas del refuerzo de las capacidades de defensa en Europa.

Según el último informe de Tedae, que representa a las industrias de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio en España, estas alcanzaron más de 83.000 empleos directos en 2025, un 10,8% más que el año anterior, y cerca de 290.000 empleos al sumar también los puestos de trabajo indirectos e inducidos.

Este crecimiento coincide con una etapa de fortalecimiento de la base tecnológica e industrial de defensa europea. La Comisión Europea ha venido advirtiendo en los últimos años de que la disponibilidad de profesionales cualificados será uno de los factores determinantes para sostener el aumento de las capacidades productivas del sector y responder a la creciente demanda industrial.

Entre los perfiles más demandados figuran especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería de sistemas, desarrollo de software, análisis de datos, automatización y fabricación avanzada, perfiles que la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales, de Seguridad y Defensa (ASD) considera estratégicos para impulsar la innovación y la competitividad tecnológica del continente.

Formación Profesional

El aumento de las necesidades de contratación también está reforzando el papel de la Formación Profesional. La Fundación del Metal para la Formación ha destacado recientemente que más del 30% de las plantillas de algunas de las compañías más avanzadas del ámbito de la defensa procede de titulaciones de FP, especialmente en especialidades vinculadas a fabricación, mantenimiento, electrónica y procesos industriales.

Desde la Fundación Feindef se señala que uno de los principales retos para sostener el crecimiento de la actividad será reforzar la conexión entre la industria y el sistema educativo. "La capacidad de Europa para reforzar su autonomía estratégica dependerá en gran medida de su capacidad para generar, atraer y retener talento. Convertir el conocimiento en capacidades industriales exigirá una colaboración cada vez más estrecha entre empresas, universidades, centros de investigación y Formación Profesional para impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo de una industria tecnológica preparada para los desafíos del futuro", señaló la fundación.