Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía ponen a prueba sus sistemas anti-dron durante 5 días en un ejercicio conjunto

Será la segunda vez que se celebre un evento de estas características. Unidades del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y el Espacio, la Guardia Civil y la Policía Nacional se van a juntar durante 5 días en el Campo de Maniobras y Tiro de Médano del Loro (Huelva) para poner a prueba sus sistemas anti-dron, una amenaza que se ha convertido en algún común en los últimos años tanto para militares como para cuerpos policiales.

El ejercicio, denominado Atlas 26, va a tener lugar durante la próxima semana bajo el liderazgo del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). La organización corresponde al Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) del Ejército de Tierra, mientras que la dirección recae en el Mando de Artillería Antiaérea. Las unidades participantes operarán bajo un mando único para comprobar su capacidad de actuar conjuntamente frente a amenazas aéreas.

Las maniobras permitirán evaluar la respuesta ante drones de las clases I y II –los aparatos más pequeños–, así como la eficacia de los procedimientos empleados para detectar, seguir e interceptar estos sistemas. Los escenarios previstos abarcan tanto operaciones permanentes de presencia, vigilancia y disuasión en territorio nacional como situaciones de despliegue en el exterior. En este último caso, se comprobará la integración de las capacidades españolas en los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN.

Uno de los principales objetivos será mejorar la coordinación entre los medios de mando y control de las Fuerzas Armadas y los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para ello, la conectividad 5G contribuirá a enlazar los sistemas desplegados con la defensa aérea del Ejército del Aire y del Espacio y la defensa antiaérea del Ejército de Tierra. La interoperabilidad entre todos ellos resulta esencial para ofrecer una respuesta coordinada ante posibles amenazas.

Durante el ejercicio también se probará la combinación de distintos medios para neutralizar drones. Las unidades emplearán sistemas de interceptación con municiones guiadas y no guiadas, además de capacidades de guerra electrónica. El propósito es comprobar cómo pueden complementarse estas herramientas en un escenario operativo y determinar su utilidad para hacer frente a amenazas aéreas no tripuladas. La evaluación conjunta permitirá extraer conclusiones sobre los procedimientos y la coordinación entre las capacidades disponibles.

Atlas 26 contará asimismo con la participación de empresas nacionales, universidades y centros de experimentación de las Fuerzas Armadas. Su presencia busca favorecer el intercambio de conocimientos y contribuir al desarrollo de nuevas capacidades de defensa antidrón. La colaboración entre los ámbitos militar, académico y empresarial permitirá compartir experiencias y estudiar posibles mejoras tecnológicas.

El seguimiento de las maniobras correrá también a cargo de observadores del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército de Tierra y del ámbito universitario. Su cometido será identificar las lecciones que puedan extraerse de las actividades y valorar su incorporación a la evolución de los procedimientos y la doctrina de empleo. De este modo, el ejercicio no se limitará a probar equipos, sino que servirá para revisar cómo deben organizarse y actuar las unidades ante este tipo de amenazas.

El objetivo final es comprobar la interoperabilidad de las organizaciones participantes y reforzar su preparación para responder de forma conjunta ante amenazas aéreas, tanto dentro de España como en operaciones internacionales. La presencia de los tres ejércitos y de los dos principales cuerpos policiales estatales permitirá evaluar la coordinación entre estructuras con funciones diferentes.