La UE transfiere casi 3.000 millones de euros a Ucrania para drones y necesidades militares urgentes

La Comisión Europea ha transferido 2.860 millones de euros a Ucrania para financiar la compra de drones, misiles, sistemas de defensa aérea y otros equipos militares necesarios para responder a las necesidades urgentes del campo de batalla. El desembolso forma parte de un préstamo de 90.000 millones de euros destinado a apoyar al país.

Según la Comisión Europea, los fondos corresponden al componente de defensa de ese préstamo y permitirán adquirir también radares, sistemas de guerra electrónica y municiones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la importancia de esta ayuda ante la intensificación de los ataques aéreos rusos contra Ucrania. "Mientras Rusia se estanca en el frente, continúa intensificando sus ataques aéreos, que tienen como objetivo cruel a civiles e infraestructuras ucranianas", afirmó.

"El apoyo inquebrantable de Europa es más importante que nunca para ayudar a Ucrania a proteger su espacio aéreo y salvar vidas", añadió.

Drones, misiles y sistemas de defensa aérea

Los 2.860 millones de euros transferidos se destinarán a cubrir distintas necesidades militares de las Fuerzas Armadas ucranianas. Entre las adquisiciones previstas figuran drones, equipos de defensa aérea, misiles, radares, sistemas de guerra electrónica y municiones.

La Comisión Europea señaló que el envío urgente de equipamiento resulta especialmente importante mientras Ucrania se prepara para afrontar su cuarto invierno desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

Según Bruselas, la entrega de estos recursos permitirá a las Fuerzas Armadas ucranianas proteger a la población civil y las ciudades frente a los ataques rusos.

Más de 231.000 millones de euros en ayudas desde 2022

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, la Unión Europea y sus Estados miembros han proporcionado a Ucrania un total de 231.500 millones de euros en ayudas.

Dentro de esa cantidad se incluyen 3.800 millones de euros procedentes de los ingresos generados por los activos rusos congelados.

La nueva transferencia se enmarca en el componente de defensa de un préstamo de 90.000 millones de euros y está destinada específicamente a financiar la adquisición de material militar y atender las necesidades urgentes de Ucrania en el campo de batalla.