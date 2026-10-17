Airbus conecta los sistemas IRIS-T alemanes y Patriot suecos en una prueba de la red de defensa aérea de la OTAN

Airbus Defence and Space ha conectado los sistemas de defensa aérea IRIS-T SLM de Alemania y Patriot de Suecia a un puesto de mando común durante el ejercicio de la OTAN SPARTAN ARROW 26, celebrado en Creta. La prueba permitió comprobar la coordinación entre ambos sistemas frente a amenazas aéreas en condiciones realistas.

El ejercicio también incorporó el sistema ligero de defensa aérea del Ejército alemán, LeFlaSys, destinado a proteger frente a drones a corta distancia. De este modo, la red integró capacidades de defensa de corto, medio y largo alcance bajo un mismo sistema de mando y control.

Según informó Defence Industry Europe, se trata de la primera vez que los sistemas IRIS-T SLM y Patriot operan conjuntamente a través del Centro de Operaciones de Misiles Tierra-Aire (SAMOC) alemán. La prueba incluyó ejercicios de fuego real y permitió evaluar la interoperabilidad de los sistemas de ambos países.

Alemania y Suecia prueban sus sistemas

Durante las maniobras, SAMOC coordinó el primer lanzamiento real de un misil IRIS-T SLM realizado por una tripulación íntegramente alemana. Según Airbus, este paso era un requisito previo para la certificación oficial de la OTAN.

Por su parte, la Fuerza Aérea sueca realizó su primer ejercicio independiente de fuego real con el sistema Patriot a través de esta red. Airbus señaló que las pruebas permitieron validar la interoperabilidad de los sistemas suecos con los alemanes en el marco de la Alianza Atlántica.

La compañía destacó la importancia de integrar los diferentes sistemas de armas para mejorar la respuesta frente a amenazas aéreas. Andreas Reinecke, director de Defensa Digital y Cibernética de Airbus Defence and Space, afirmó que una defensa aérea eficaz depende de una capacidad integrada y no únicamente del rendimiento de cada sistema por separado.

Un escudo común

El puesto de mando SAMOC permite coordinar los sistemas de armas y compartir información para organizar la respuesta ante distintas amenazas. Durante el ejercicio, la red gestionó capacidades de corto, medio y largo alcance para mejorar la coordinación entre las unidades participantes.

Las maniobras también sirvieron para recopilar datos sobre el ancho de banda, los tiempos de respuesta y la resistencia a las interferencias. Estos resultados se utilizarán para orientar el desarrollo de futuras capacidades de mando y control en red de la OTAN.