L3Harris recurre a la impresión 3D para la producción en masa de municiones a precios asequibles

La empresa estadounidense de defensa L3Harris y la tecnológica Divergent Technologies han firmado un acuerdo de colaboración para estudiar cómo utilizar la fabricación aditiva —impresión 3D— y los procesos de diseño digital en la producción de armas lanzadas desde plataformas aéreas o terrestres. La iniciativa comenzará con los sistemas Red Wolf y Green Wolf, dos vehículos no tripulados de la familia Wolf Pack, en un contexto en el que Estados Unidos busca municiones más asequibles que pueda desplegar a gran escala.

El acuerdo no establece objetivos concretos de producción, costes unitarios ni un calendario para ampliar la fabricación. Las compañías pretenden evaluar cómo aplicar los procesos industriales de Divergent a los sistemas que desarrolla L3Harris.

Divergent Technologies cuenta con un sistema de fabricación que combina el diseño digital con la fabricación aditiva para producir componentes y estructuras complejas. La empresa busca aplicar estos procesos a los sistemas de L3Harris con el objetivo de estudiar nuevas posibilidades de fabricación a mayor escala. Y es que la fabricación aditiva permite producir piezas mediante la incorporación sucesiva de material, en lugar de depender exclusivamente de métodos convencionales de mecanizado o ensamblaje. Su aplicación a sistemas de defensa puede facilitar la fabricación de determinados componentes, aunque el acuerdo anunciado no detalla qué piezas se producirían mediante esta tecnología ni qué cambios supondría para los procesos actuales.

La colaboración se centrará inicialmente en los sistemas Red Wolf y Green Wolf. Ambos forman parte de la familia Wolf Pack de L3Harris y están concebidos como vehículos no tripulados modulares capaces de lanzarse desde aeronaves o plataformas terrestres. Red Wolf está diseñado para realizar ataques de precisión, mientras que Green Wolf incorpora capacidades de guerra electrónica.

Según L3Harris, el software de ambos sistemas permite coordinar sus actuaciones durante el vuelo, modificar los objetivos asignados y realizar operaciones coordinadas en las que participen varias aeronaves autónomas.

Quinlan Lyte, presidente de Advanced Effects de L3Harris, ha señalado que las necesidades del campo de batalla impulsan la búsqueda de municiones con capacidades avanzadas y de bajo coste. "El campo de batalla actual, que se halla en constante evolución, exige municiones asequibles y de alta capacidad para contrarrestar las amenazas de bajo coste a gran escala", ha afirmado.

La colaboración se produce mientras el Departamento de Defensa de Estados Unidos impulsa distintas iniciativas para desarrollar armamento que pueda fabricarse masivamente y a bajo coste. Uno de estos programas es el Ground-Based Affordable Mass, orientado a armas de ataque de largo alcance con guiado autónomo. El programa establece como objetivo un coste de adquisición de la unidad inferior a 250.000 dólares cuando la producción alcance una escala suficiente.

La iniciativa también contempla un calendario acelerado de desarrollo. La Unidad de Innovación de Defensa estadounidense busca realizar demostraciones en cuestión de meses y disponer de una vía hacia la producción en un plazo de 18 meses.