Ucrania y la OTAN buscan herramientas de IA para predecir la actividad de los drones rusos

Ucrania y la OTAN han desarrollado dos herramientas de inteligencia artificial para anticipar la actividad de los drones rusos y mejorar la planificación de las operaciones militares ucranianas. Los sistemas permiten predecir posibles amenazas cerca del frente y ayudar a los mandos a preparar misiones de artillería.

Las herramientas, denominadas Modelo n.º 13 y Modelo n.º 32, han sido desarrolladas por el Centro Conjunto de Análisis, Entrenamiento y Educación OTAN-Ucrania (JATEC), junto con el Mando Aliado de Transformación y las Fuerzas Armadas ucranianas. Cada modelo tiene una función específica en el apoyo a las decisiones militares.

Según publicó The Defense Post, el Modelo n.º 13 analiza datos históricos, información meteorológica y la situación actual en el campo de batalla para pronosticar la intensidad, la ubicación, el momento y los tipos de actividad de los drones enemigos cerca del frente. El Ministerio de Defensa de Ucrania asegura que ya ha sido validado con datos reales y está listo para integrarse en los sistemas de conocimiento de la situación del Ejército.

La IA para anticiparse

El segundo sistema, el Modelo n.º 32, está diseñado para facilitar la planificación de las operaciones de artillería. La herramienta evalúa los requisitos de cada misión y las limitaciones operativas para elaborar y clasificar diferentes planes viables, con el objetivo de reducir el tiempo que los militares dedican a comparar alternativas.

Por el momento, se ha entregado un prototipo a las autoridades ucranianas para que lo prueben. Su despliegue a mayor escala dependerá de que supere nuevas fases de validación.

En septiembre, el Ministerio de Defensa ucraniano informó de que sus fuerzas habían neutralizado más de 350.000 drones rusos desde comienzos de 2026, de los que al menos 220.000 eran de ala fija.

Uso militar de la IA

La incorporación de estas herramientas se suma a otros proyectos ucranianos para aprovechar la inteligencia artificial en el campo de batalla. Entre ellos se encuentra Avengers Labs, una plataforma que permite a los desarrolladores entrenar modelos de IA a partir de grabaciones anotadas recopiladas durante la guerra.

El Reino Unido se convirtió en septiembre en el primer socio internacional en incorporarse a esta plataforma. El acuerdo permite a empresas británicas de defensa entrenar y probar modelos de inteligencia artificial destinados a sistemas no tripulados en un entorno seguro.