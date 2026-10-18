El jefe del MI5 británico advierte sobre la escalada de los ataques híbridos rusos y la amenaza de Irán y China

Rusia está intensificando sus operaciones de sabotaje y otras acciones híbridas contra Reino Unido y sus aliados para desestabilizar a los países occidentales sin desencadenar una respuesta militar colectiva de la OTAN. Así lo ha advertido el director general del MI5, Ken McCallum, que ha alertado asimismo del aumento de las operaciones vinculadas a Irán y de los intentos de China de acceder a investigaciones, instituciones y ciudadanos británicos con fines de espionaje.

Según ha adelantado Defence Industry Europe, en el discurso que dio el pasado 13 de octubre en la sede del servicio de inteligencia británico, en Londres, McCallum explicó que la carga de trabajo relacionada con las amenazas de otros Estados se ha cuadruplicado en la última década. Según el responsable del MI5, la agencia destina ahora más recursos a este ámbito que durante la Guerra Fría.

McCallum, además, describió a Rusia como "el agresor número uno" y sostuvo que sus servicios militares y de inteligencia están incrementando las operaciones que quedan por debajo de un conflicto convencional. Entre los episodios que citó figuran un ciberataque contra infraestructuras energéticas de Polonia, un intento fallido de destruir un avión de carga en Alemania mediante un dron cargado con explosivos y un complot de asesinato frustrado en Estados Unidos.

Reino Unido también ha registrado presuntos preparativos de sabotaje. En septiembre, un hombre fue acusado en virtud de la Ley de Seguridad Nacional por supuestamente preparar un ataque contra una fábrica de drones en Swindon. El director del MI5 relacionó estas operaciones con los intentos rusos de generar inestabilidad en Europa. En cuanto a la guerra de Ucrania señaló que los avances militares de Moscú son limitados y costosos. Por otro lado, la expulsión de cerca de 1.000 personas vinculadas a Rusia desde la invasión de Ucrania ha debilitado, según McCallum, la presencia tradicional de los servicios de inteligencia rusos en el extranjero. Ante esa situación, el Kremlin estaría recurriendo cada vez más a delincuentes y colaboradores reclutados para ejecutar sus operaciones. "El objetivo de las tácticas híbridas es tratar de intimidarnos", afirmó. Por ello, pidió que "que no caigamos en esa trampa".

El responsable de la inteligencia británica instó a las empresas energéticas, los proveedores de material de defensa y los operadores de infraestructuras críticas a aplicar las recomendaciones de seguridad frente a posibles sabotajes, ataques con drones e intrusiones informáticas. Explicó que las organizaciones deben prepararse antes de sufrir un ataque, en lugar de limitarse a reaccionar cuando ya se ha producido una interrupción de sus actividades.

La advertencia refleja el cambio de enfoque del MI5 ante unas amenazas que, según McCallum, ya no se limitan a objetivos gubernamentales o militares. Las empresas, las infraestructuras y las comunidades también pueden convertirse en blancos de operaciones destinadas a generar inseguridad y alterar el funcionamiento del país.

La agencia ha elevado la seguridad preventiva a una tercera misión central, junto a la lucha contra el terrorismo y la neutralización de las amenazas procedentes de otros Estados. Esta nueva área abarca la protección de infraestructuras, la cohesión social y los riesgos tecnológicos. McCallum también alertó de las actividades atribuidas a Irán. Según los datos que presentó, las operaciones relacionadas con Teherán dieron lugar a más de 50 detenciones en Reino Unido durante los 12 meses anteriores a su intervención.

El director del MI5 acusó al régimen iraní de utilizar intermediarios vinculados al mundo criminal para intimidar a disidentes, organizaciones de medios de comunicación iraníes y objetivos israelíes. Además, señaló que las actividades iraníes han comenzado a extenderse hacia instalaciones militares, aunque evitó ofrecer detalles.

Asimismo, explicó que una parte importante de estas amenazas se ha dirigido contra comunidades judías británicas. Dos ciudadanos iraníes fueron acusados recientemente de delitos de terrorismo por un supuesto plan contra la comunidad judía de Manchester. McCallum también afirmó que miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán estaban detrás de un grupo pantalla que reivindicó ataques incendiarios y actos de sabotaje contra comunidades judías en Reino Unido y otros países europeos durante la primavera.

Tanto la Guardia Revolucionaria como la organización señalada han sido incluidas en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, lo que permite a las autoridades disponer de herramientas adicionales para interrumpir sus actividades y perseguir determinados delitos.

El papel de China

En cuanto a China, McCallum explicó que el trabajo del MI5 se centra en el espionaje, la coacción y los intentos de interferir en el sistema democrático británico. Como ejemplo, mencionó las primeras condenas por delitos de seguridad nacional vinculados a China, dictadas en mayo. Dos hombres fueron encarcelados por participar en una operación de vigilancia encubierta contra un ciudadano chino residente en Reino Unido.

El responsable de inteligencia también se refirió a una alerta dirigida a las universidades dos semanas antes de su discurso. El aviso identificaba un instituto de investigación utilizado habitualmente por los servicios de inteligencia chinos y que había financiado proyectos británicos de inteligencia artificial y ciberseguridad destinados a mejorar las capacidades de espionaje de China.

La advertencia se suma a los avisos anteriores sobre el uso de empresas pantalla, perfiles de contratación falsos y plataformas profesionales para captar información y aproximarse a personas con acceso a datos sensibles. No obstante, McCallum defendió que la cooperación con organizaciones chinas puede continuar cuando responda a los intereses nacionales británicos. "La resiliencia no tiene por qué producirse a costa del progreso", afirmó. El director del MI5 apuntó que Reino Unido puede y debe mantener asociaciones positivas, siempre que identifique los riesgos y adopte decisiones proporcionadas.

Centro de amenazas IA

McCallum anunció asimismo la creación de un Centro de Evaluación de Amenazas de Inteligencia Artificial dentro del MI5, con la participación de especialistas de varias agencias. La nueva unidad analizará los riesgos emergentes relacionados con la IA, en colaboración con el Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial británico y los socios de la alianza Five Eyes, que agrupa a Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El anuncio se produce en un contexto en el que los servicios de inteligencia británicos consideran que las nuevas tecnologías pueden ampliar las capacidades de los actores hostiles y facilitar operaciones de espionaje, sabotaje e interferencia. "En este nuevo mundo, debemos esperar que nos pongan a prueba", advirtió McCallum.