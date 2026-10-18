Sig Sauer prueba con éxito incorporar una ametralladora M250 a un dron cuadricóptero

La compañía estadounidense Sig Sauer y la israelí Israel Aerospace Industries (IAI) han completado con éxito las pruebas de un dron equipado con una ametralladora ligera M250, capaz de identificar objetivos y abrir fuego desde distintas alturas y distancias. El aparato, denominado Fire Storm 250, está diseñado para acompañar a unidades militares en operaciones sobre el terreno.

Según ha informado Defense News, ambas empresas anunciaron este martes los resultados de los ensayos, en los que el sistema tuvo que localizar blancos en un campo de batalla simulado mediante una cámara incorporada y efectuar disparos tanto individuales como en modo semiautomático. Las pruebas se realizaron con el aparato suspendido en el aire y permitieron comprobar el funcionamiento conjunto de sus sensores y su armamento.

El Fire Storm 250 es un cuadricóptero de gran capacidad de carga desarrollado por Israel Aerospace Industries que incorpora un montaje estabilizado para la ametralladora. Puede transportar hasta 200 cartuchos y un sistema de armas controlado a distancia de aproximadamente 24 kilogramos de peso. Además, dispone de capacidad de despegue y aterrizaje vertical, lo que facilita su utilización en posiciones avanzadas con infraestructuras limitadas.

Una de sus principales características es la integración de los sistemas de observación y control de tiro, que permiten al operador recibir información del entorno y actuar sobre los objetivos detectados. "La información de los sensores y los datos de control de tiro se combinan en una solución de puntería unificada, proporcionando al operador una visión operativa continua y facilitando una rápida transición entre la detección del objetivo y el disparo", explicaron ambas compañías en su comunicado.

Un dron reutilizable y con gran autonomía

El desarrollo del Fire Storm 250 ha avanzado con rapidez desde su presentación en octubre de 2025. La publicación especializada Janes informó el pasado febrero de que las pruebas de vuelo estaban previstas para el verano de 2026. Los recientes ensayos han permitido comprobar también su capacidad para identificar y atacar objetivos desde el aire.

A diferencia de los drones concebidos para misiones de un solo uso, este modelo está diseñado para ser reutilizado. Su motor de combustión interna puede funcionar con distintos tipos de combustible para motores de reacción, una característica que favorece su utilización sobre el terreno. Según la información publicada por Defense News, puede permanecer en vuelo durante dos horas, aunque otras publicaciones especializadas han señalado una autonomía de hasta tres horas.

El fabricante también destaca que el aparato está pensado para acompañar a unidades tácticas con necesidades limitadas de personal y apoyo. Su capacidad para despegar y aterrizar verticalmente facilita su utilización desde posiciones avanzadas.

Aunque anteriormente se había informado de la incorporación de inteligencia artificial para automatizar determinadas funciones de detección y seguimiento, las compañías han subrayado que las decisiones de atacar y disparar permanecen bajo control humano. El operador recibe imágenes e información de los sensores del dron, pero conserva la responsabilidad de autorizar el empleo del armamento.

La nueva ametralladora M250

El armamento instalado en el Fire Storm 250 es la nueva ametralladora ligera M250 de Sig Sauer, desarrollada en el marco del programa estadounidense Next-Generation Squad Weapon (NGSW). Una versión de esta arma está destinada a sustituir a la M249, utilizada actualmente por el Ejército de Estados Unidos como arma automática de escuadra.

Sali Okanin, director general de Sig Sauer en Israel, destacó las capacidades del nuevo sistema durante el anuncio de los resultados. "El Fire Storm 250 reúne las tecnologías más avanzadas del mundo", afirmó.

"Estamos orgullosos de la nueva M250 de Sig Sauer, que es una tecnología probada en combate. Se trata de una plataforma alimentada por cinta, con un alcance superior al de los sistemas anteriores y una reducción de peso que no solo aporta ventajas a nivel de escuadra, sino que también hace posibles las capacidades de los drones", añadió.

La ametralladora puede utilizar distintas configuraciones de munición. La versión desarrollada para el Ejército estadounidense emplea cartuchos de 6,8 × 51 milímetros, una munición desarrollada internamente por Sig Sauer, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a utilizar en 2025 una variante de 7,62 × 51 milímetros. Según las informaciones publicadas, el Fire Storm 250 puede equiparse con cualquiera de las dos versiones.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por directivos de Sig Sauer a Military Times a principios de octubre, está previsto que el despliegue de la M250 comience durante el primer semestre de 2027.

La culminación de estos ensayos supone un nuevo avance en el desarrollo de plataformas aéreas no tripuladas capaces de proporcionar fuego de apoyo a las unidades terrestres.