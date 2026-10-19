Albares dice que las armadas de España y Marruecos están "en conversaciones" para "evitar malentendidos"

La ocultación durante dos meses y medio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de que buques militares de Marruecos permanecieron ilegalmente en aguas de Ceuta al mismo tiempo que se estaba produciendo un asalto por tierra al perímetro fronterizo de la ciudad autónoma ha vuelto a generar una fuerte polémica. Ha quedado de manifiesto que el Ejecutivo sigue sin contar toda la verdad sobre lo que ocurre en torno a Ceuta.

Aún más cuando en las últimas semanas se han generado nuevas dudas sobre el uso que están haciendo los barcos militares marroquíes del Derecho de Paso Inocente sobre aguas españolas. La Ley del Mar (CONVEMAR) permite navegar por aguas de otro país sin necesitar autorización, pero siempre que se esté yendo de un punto a otro, pero no permite fondear (salvo averías) o realizar actos de propaganda hostil o de uso de fuerza o amenaza, entre otras restricciones.

En este contexto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho este lunes que "en estos momentos hay un diálogo entre las Armadas (de España y Marruecos) para evitar cualquier malentendido o cualquier situación que pueda derivar en cualquier situación que nosotros no deseemos". "El compromiso de este Gobierno con la integridad territorial y con la soberanía de España, incluidas Ceuta y Melilla, está fuera de toda duda", ha añadido.

Durante una entrevista en el programa La Mirada Crítica de Telecinco, ha querido salir al paso de la campaña de ataques que ha recibido la Casa Real española desde la prensa marroquí por visitar las ciudades de Ceuta y Melilla. "Marruecos tiene totalmente claro que los Reyes de España viajan a las ciudades españolas siempre que se desee y se coordine con el Gobierno", ha dicho el responsable de la diplomacia española.

"El viaje a Ceuta y Melilla está dentro de toda la normalidad de los Reyes de España viajando a cualquier ciudad española. El Gobierno va a defender siempre a la figura del Jefe del Estado y va a defender siempre la soberanía y la integridad territorial de España. Cualquier otro planteamiento, por parte de Marruecos o de cualquier otro país en el mundo va a encontrar al Ministerio de Asuntos Exteriores en frente", ha continuado.

Por último, el ministro de Exteriores ha adelantado que va a introducir a Ceuta y Melilla en un proceso de europeización que va a incluir, entre otras cosas, darles una presencia continuada en el Comité de las Regiones de la Unión Europea o introducirlas en la unidad aduanera.