Defensa selecciona el todoterreno Landtrek como plataforma para los sistemas CIS del Ejército de Tierra

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la empresa sevillana Iturri el suministro de 61 todoterrenos Landtrek destinados a los sistemas de información y telecomunicaciones (CIS) del Ejército de Tierra. El contrato, tramitado por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, asciende a 4.573.353 euros sin impuestos, equivalentes a unos 5,53 millones con tributos incluidos. El plazo de entrega concluye el 15 de diciembre de 2026.

La adjudicación convierte al Landtrek en una plataforma para una función militar concreta: transportar e integrar equipos de comunicaciones e información. No es una compra genérica de vehículos comerciales. Las unidades recibirán una configuración adaptada a los sistemas CIS, esenciales para transmitir datos y mantener enlazadas a las unidades desplegadas. El expediente se formalizó mediante un acuerdo marco.

La adjudicataria es Iturri, grupo industrial con sede en Sevilla que trabaja en equipamiento para defensa, emergencias y protección. El procedimiento negociado sin publicidad recibió una sola oferta, presentada por la compañía. El importe neto asciende a 4.573.353 euros y la cifra con impuestos se sitúa en 5.533.757,13 euros, según los datos del expediente. La adjudicación amplía la relación del fabricante con el Ejército en este programa de vehículos tácticos.

El Landtrek tiene su origen en una pick-up comercial de Peugeot, desarrollada sobre una plataforma vinculada al fabricante chino Changan. Iturri parte de esa base y la adapta a los requisitos militares españoles. La elección permite aprovechar un vehículo existente y someterlo a las modificaciones necesarias para su uso táctico. En el Ejército, esta familia se encuadra entre los vehículos todoterreno destinados a cometidos de apoyo y movilidad.

La versión militar incorpora mejoras frente al modelo comercial: refuerzos estructurales, suspensión adaptada al peso adicional y protecciones metálicas en los extremos. También dispone de una toma de aire elevada para mejorar la capacidad de vadeo y una caja de carga cerrada con techo rígido. Estos cambios permiten transportar equipos y material en condiciones exigentes.

Las 61 unidades adjudicadas cuentan con doble cabina y una configuración destinada a integrar sistemas CIS. Su cometido exige una plataforma móvil desde la que operar equipos de comunicaciones y transmisión de datos. La compra no introduce un modelo nuevo: el Landtrek ya está en servicio en el Ejército de Tierra y la estandarización puede simplificar aspectos logísticos como el mantenimiento y la gestión de repuestos.

Los Iturri Landtreck llegaron al Ejército de Tierra en un programa de renovación de flota que fue aprobado en junio de 2023. El acuerdo contempla el suministro de hasta 4.500 vehículos militares todoterreno tácticos (VMTT), con un presupuesto de adjudicación de 217,66 millones, impuestos incluidos, y una duración de cuatro años, ampliable otros dos. El valor estimado del programa con las posibles prórrogas asciende a 315,69 millones de euros.

Estos Landtrek están destinados a sustituir progresivamente a los veteranos Santana Aníbal, incorporados al Ejército de Tierra a partir de 2004, así como a renovar parte de los todoterrenos Nissan que todavía se utilizan en bases, desplazamientos y convoyes militares. El objetivo es disponer de vehículos más modernos para tareas logísticas, instrucción, adiestramiento y apoyo a las unidades.