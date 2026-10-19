El futuro del combate aéreo pasa una prueba fundamental: un piloto de F-22 controla en pleno vuelo un dron YFQ-44A Fury

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha completado una prueba clave para el futuro del combate aéreo: un piloto de un F-22 Raptor ha dirigido en pleno vuelo un dron de combate YFQ-44A Fury. El ensayo, realizado a comienzos de octubre en la base aérea de Edwards, California, ha permitido comprobar cómo un caza tripulado puede impartir órdenes tácticas a una aeronave no tripulada y coordinar sus movimientos durante un escenario de combate simulado.

Según ha informado Air & Space Forces, ambos aparatos despegaron desde Edwards y se reunieron en el aire. El piloto del F-22 transmitió entonces un plan de misión actualizado al Fury mediante un enlace de datos táctico. La aeronave no tripulada recibió las instrucciones y ejecutó las maniobras correspondientes gracias a su software de autonomía. La demostración se prolongó durante varias horas y concluyó satisfactoriamente, según ha explicado Anduril, fabricante del dron.

La clave del ensayo está en el reparto de funciones entre el piloto y la inteligencia de la aeronave. El aviador actuó como un quarterback aéreo, expresión empleada para describir al responsable de dirigir tácticamente al dron. En lugar de controlar individualmente cada movimiento, transmitió directrices generales que el sistema autónomo interpretó y ejecutó en tiempo real. La prueba incluyó maniobras dinámicas y tareas de combate simulado, aunque no acredita por sí sola una capacidad operativa plenamente desarrollada.

El objetivo del programa estadounidense de aeronaves de combate colaborativas, conocido como CCA, es que los cazas tripulados puedan operar junto a drones capaces de asumir misiones complementarias. En esta demostración, el F-22 dirigió un único YFQ-44A, pero la Fuerza Aérea estadounidense aspira a que sus pilotos puedan coordinar varios aparatos no tripulados. De materializarse, esta capacidad permitiría aumentar la presencia aérea y ampliar el alcance de las misiones sin multiplicar proporcionalmente los aviones tripulados.

El YFQ-44A Fury, desarrollado por Anduril, es uno de los dos diseños seleccionados para la primera fase del programa CCA, junto al FQ-42 de General Atomics. La prioridad inicial es desarrollar aeronaves destinadas al combate aire-aire, aunque la Fuerza Aérea de EEUU contempla emplear estos sistemas también en ataques contra objetivos terrestres, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y guerra electrónica. El propósito es incorporar plataformas complementarias a los cazas convencionales y aumentar las opciones disponibles ante amenazas avanzadas.

La prueba no parte de cero. La Fuerza Aérea ya había ensayado el control de aeronaves no tripuladas mediante aviones tripulados utilizando el MQ-20 Avenger, un aparato de General Atomics empleado como sustituto experimental de un CCA. En febrero, un F-22 controló en vuelo uno de estos drones y, en mayo, un F-35 situado en tierra dirigió otro aparato que permanecía en el aire. El ensayo con el Fury supone un nuevo avance hacia la integración de sistemas diseñados específicamente para este programa.

La Fuerza Aérea estadounidense pretende disponer de 500 aeronaves CCA en 2032 y contempla una flota futura de 1.000 o más unidades. También busca limitar el coste de cada aeronave a un máximo de 20 millones de dólares, sin incluir sensores, armamento ni otros equipos embarcados. Según The War Zone, la integración de estos drones plantea todavía retos técnicos y operativos. Los datos obtenidos en la prueba servirán para desarrollar software, ampliar los ensayos y definir futuros conceptos de empleo, antes de convertir esta capacidad en una herramienta habitual de combate.