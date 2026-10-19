Europa prepara cables submarinos espía para blindar infraestructuras críticas y detectar drones y submarinos rusos

Europa busca reforzar la vigilancia del fondo marino ante el riesgo de sabotajes contra cables de comunicaciones y otras infraestructuras críticas, una amenaza que preocupa sobre todo en el mar Báltico por la intensa actividad rusa. Ahora se estudia si una tecnología desarrollada para estudiar terremotos o corrientes marinas puede servir para detectar drones navales, submarinos y barcos sospechosos. El objetivo es anticiparse a operaciones encubiertas.

Una información del diario alemán Frankfurter Allgemeine explica que los cables submarinos de fibra óptica pueden actuar como sensores y revelar vibraciones en el agua. La técnica, denominada detección acústica distribuida (DAS), analiza cambios en la luz que recorre las fibras cuando las afectan movimientos, presión o señales acústicas. Aunque fueron instalados para transmitir internet, estos cables abren nuevas posibilidades de vigilancia.

El interés de Defensa es claro: localizar drones submarinos no tripulados, submarinos o buques que puedan arrastrar anclas para dañar cables o tuberías y proteger infraestructuras cuya interrupción tendría consecuencias económicas y estratégicas. La Agencia Europea de Defensa estudia estas capacidades dentro de su proyecto de protección de infraestructuras críticas del fondo marino. Se espera que en noviembre haya una primera demostración industrial.

El diario alemán relata un posible escenario ficticio de un dron empleado para tratar de atacar un cable submarino estratégico, un escenario que no es real pero que estudian los estrategas militares. La DAS permite analizar señales en zonas costeras, aunque normalmente su alcance queda limitado por el primer repetidor del cable, situado a unos 60 o 100 kilómetros del punto de medición. Ampliar esa distancia mejoraría la alerta frente a sabotajes.

Los sensores SMART ofrecen mediciones más precisas, pues incorporan dispositivos de presión, temperatura y movimiento cada 20 o 30 kilómetros. El proyecto europeo SAFAtor, dotado con 30 millones de euros, prueba esta tecnología frente a Sicilia, Estambul y la costa de Chile. La iniciativa pretende aprovechar futuras sustituciones de cables para añadir estas capacidades de vigilancia, ya que los sensores SMART no pueden instalarse fácilmente en infraestructuras existentes.

El periódico alemán dice que son Dinamarca, Noruega y Suecia los países que están en la punta de lanza de esta investigación. En paralelo, 24 socios de la Unión Europea participan en Submerse, proyecto de investigación financiado por la Unión Europea que estudia señales sísmicas y ruido submarino mediante cables. Esta tecnología de doble uso atrae financiación por su contribución directa potencial a la seguridad nacional y colectiva europea.

Sin embargo, la capacidad de detección aún tiene límites. Los sistemas generan enormes volúmenes de datos y mucho ruido, por lo que la inteligencia artificial debe entrenarse para separar señales útiles de falsas alarmas. La salinidad y las condiciones de cada zona pueden alterar los resultados. Los expertos advierten de que aún no está demostrado que estos sistemas localicen submarinos nucleares con fiabilidad, por ejemplo.