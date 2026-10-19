La OTAN se prueba en el Mediterráneo con tres grupos de ataque naval aliados y buques de 17 países aliados

La OTAN ha reunido a fuerzas de 17 países aliados para participar en el ejercicio Neptune Strike 26-4, en el que intervienen grupos de ataque navales liderados por Italia, Turquía y el Reino Unido. Las maniobras, que se desarrollan del 16 de octubre al 5 de noviembre, ponen a prueba la coordinación de las operaciones marítimas, aéreas, terrestres, cibernéticas y espaciales.

Se trata de la cuarta edición de Neptune Strike celebrada en 2026. Según la OTAN, el objetivo principal es mejorar la preparación operativa, la interoperabilidad y el mando y control, al tiempo que se entrena a las fuerzas para responder con rapidez ante posibles crisis.

Tres grupos navales protagonistas

El grupo de ataque del portaaviones italiano tiene como buque principal al ITS Cavour, con el apoyo del ITS Andrea Doria y del ITS Carlo Margottini / ITS Fasan. Por su parte, el grupo de ataque expedicionario turco está integrado por el TCG Anadolu, el TCG Gaziantep y el TCG Gur.

El grupo de ataque del portaaviones británico está encabezado por el HMS Prince of Wales, acompañado por el HMS Dauntless y la fragata noruega HNOMS Fridtjof Nansen. En conjunto, las maniobras reúnen portaaviones, unidades anfibias, buques de superficie y fuerzas submarinas, además de otras capacidades de apoyo.

La OTAN define Neptune Strike como una actividad de vigilancia reforzada que combina ejercicios de entrenamiento realistas con operaciones integradas. Las fuerzas participantes practicarán los procedimientos y mecanismos de coordinación necesarios para actuar conjuntamente en diferentes regiones.

Refuerzo de la capacidad operativa

El Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk ha señalado que estas maniobras permiten integrar las formaciones navales en las estructuras de mando más amplias de la OTAN. También respaldan las tareas de este mando en el Atlántico Norte y el Gran Norte, donde la protección de las rutas marítimas de comunicación resulta fundamental para mantener el vínculo transatlántico.

El ejercicio pretende reforzar la capacidad de la OTAN para coordinar efectos operativos en varios dominios de forma rápida y a gran escala. Según la Alianza Atlántica, también contribuye a fortalecer la disuasión, la defensa territorial y la libertad de maniobra en toda la región euroatlántica.