¿Alerta en el espacio? El satélite ruso Cosmos 2612 se sitúa a escasa distancia de un satélite polaco de vigilancia

Las guerras más allá del planeta Tierra son todavía algo que suena a película de ciencia-ficción, pero empieza a haber movimientos más que inquietantes. Hace sólo unas semanas, Estados Unidos consideró que debe empezar a prepararse para combates en las proximidades de la Luna. Ahora, en las últimas horas, se han conocido extraños movimientos de satélites rusos que hacen saltar todas las alarmas en Occidente.

El protagonista de este episodio es el Cosmos 2612, un satélite ruso que ha realizado varias maniobras para aproximarse al satélite ICEYE-X36, una plataforma de observación radar de la empresa ICEYE, de origen finlandés y polaco. Según la publicación especializada Defence24, el acercamiento alcanzó su punto más próximo el 18 de octubre, cuando habría llegado a situarse a 26 metros, algo totalmente extremo para el espacio.

La aproximación resulta especialmente sensible por las capacidades del ICEYE-X36. Los satélites de esta compañía utilizan radar de apertura sintética, una tecnología que permite obtener imágenes de la superficie terrestre incluso durante la noche y con nubosidad. ICEYE proporciona información de observación a gobiernos y fuerzas armadas occidentales, y mantiene una colaboración con Ucrania.

La cuestión principal es qué pretende Moscú con estas maniobras. Una de las hipótesis planteadas por los analistas consultados por el medio de comunicación polaco es que el Cosmos 2612 esté realizando tareas de inspección para estudiar el diseño, los equipos y las comunicaciones de su objetivo, es decir, una misión de espionaje. No obstante, ni la carga útil del aparato ruso ni sus intenciones han sido establecidas públicamente.

El escenario más preocupante sería una interferencia deliberada en el funcionamiento del satélite occidental. Entre las posibilidades teóricas figuran las interferencias en las comunicaciones con tierra o las acciones destinadas a dificultar la obtención de imágenes radar. En un supuesto más extremo, podría producirse una colisión o algún tipo de intervención física.

El episodio también plantea un problema estratégico para los países occidentales. Los satélites comerciales se han convertido en una herramienta importante para obtener información militar, seguir movimientos de tropas y evaluar infraestructuras. Su utilización en conflictos como el de Ucrania los sitúa en un entorno de creciente presión. Además, atribuir una acción hostil en órbita puede resultar complicado, lo que dificultaría una respuesta coordinada.

La maniobra rusa constituye, en cualquier caso, una demostración de capacidad para aproximarse a otros objetos en órbita y mantener una posición cercana, aunque no prueba por sí misma que exista intención de destruir el satélite. Según informaciones publicadas el 19 de octubre, el Cosmos 2612 habría comenzado a alejarse tras la aproximación.