EEUU se adiestra junto a Marruecos: convierte el desierto marroquí en un campo de pruebas para la guerra de drones

El Ejército de Estados Unidos prepara una serie de pruebas en Marruecos para evaluar sistemas capaces de detectar y neutralizar drones enemigos y proteger instalaciones militares. Los ensayos se desarrollarán en dos fases, entre febrero y marzo de 2027 y durante los meses de abril y mayo, coincidiendo con el ejercicio African Lion 2027. Washington busca identificar tecnologías que puedan incorporarse con rapidez a sus unidades ante la expansión del uso de aeronaves no tripuladas en los conflictos actuales.

La iniciativa reúne a la Fuerza Operativa del Ejército de Estados Unidos para el Sur de Europa y África (SETAF-AF) y a la Dirección de Adquisición Táctica Avanzada Global (G-TEAD), especializada en acelerar la incorporación de nuevas capacidades militares. El programa contempla analizar hasta 15 sistemas, con el apoyo de la oficina de adquisición de armamento Portfolio Acquisition Executive Fires (PAE Fires). Los vehículos aéreos no tripulados han ampliado sus funciones en el campo de batalla. Además de las misiones de vigilancia y reconocimiento, los drones pequeños permiten identificar objetivos y realizar ataques directos.

Entre ellos destacan los modelos FPV, siglas de First Person View, que transmiten imágenes desde una cámara a bordo y permiten al operador controlar el aparato mediante una perspectiva visual en primera persona. Su coste relativamente bajo y su capacidad para atacar objetivos han favorecido su expansión en distintas unidades militares.

La proliferación de estos aparatos ha aumentado la importancia de los sistemas C-UAS, acrónimo de Counter-Unmanned Aircraft Systems, diseñados para contrarrestar amenazas aéreas no tripuladas.

Estados Unidos está reforzando sus inversiones en este ámbito. Su programa Drone Dominance pretende adquirir más de 200.000 pequeños drones de ataque antes de 2027, al tiempo que impulsa la producción industrial nacional.

La tendencia también afecta a la preparación de las fuerzas aliadas. En julio de 2026, los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunciaron su intención de multiplicar por cinco el número de operadores de drones formados en sus fuerzas armadas para finales de 2027.

Las pruebas en Marruecos examinarán cuatro ámbitos técnicos: detección, neutralización cinética, neutralización no cinética y protección pasiva. La detección permitirá evaluar la capacidad de los equipos para identificar aeronaves no tripuladas. La neutralización cinética comprende métodos físicos de interceptación, mientras que la no cinética incluye procedimientos como la intervención electrónica. La protección pasiva, por su parte, busca reducir la vulnerabilidad de las instalaciones y posiciones militares frente a posibles ataques.

El programa añadirá una quinta área dedicada a un conjunto integrado y transportable, denominado fly-away kit. Este equipo reunirá varias funciones antidrones en un sistema que pueda trasladarse e instalarse rápidamente en el terreno.

Los dispositivos también tendrán que ser compatibles con la arquitectura de mando y control del Ejército estadounidense, incluido el sistema Integrated Battle Command System-Maneuver (IBCS-M). El propósito es comprobar no solo el funcionamiento de cada tecnología, sino también su integración en los procedimientos de las unidades. La zona de Tan-Tan, en el sur de Marruecos, ofrece condiciones que, desde el Ejército estadounidense, consideran adecuadas. Entre ellas figuran un espacio aéreo relativamente poco congestionado, un espectro electromagnético menos saturado y una combinación de terrenos áridos y costeros. Estas características permiten probar los equipos en condiciones de entrenamiento antes de plantear su posible despliegue en otros escenarios. El entorno presenta algunas similitudes con determinadas zonas de Oriente Próximo.

Marruecos ya acogió actividades relacionadas con el uso militar de drones durante African Lion 2026. Las sesiones celebradas en Agadir abordaron el reconocimiento, la guerra electrónica y la integración de aeronaves no tripuladas en maniobras militares.

Las próximas pruebas permitirán estudiar también la facilidad de uso de los sistemas, las condiciones de transporte y la carga de trabajo de los operadores.

En mayo de 2026, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) informó de un aumento del uso de drones cerca de sus posiciones y de varias explosiones en sus instalaciones o en sus inmediaciones.

En Yemen, los hutíes también han utilizado estos aparatos en operaciones que amenazan el tráfico marítimo del mar Rojo y el golfo de Adén. La Administración Marítima de Estados Unidos mantiene identificados los drones de ataque como una amenaza para la navegación comercial en la región.

Por otra parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que el 5 de junio de 2026 había interceptado cuatro drones de ataque iraníes que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz.

El Ejército estadounidense plantea un plazo de 180 días para acelerar la disponibilidad de nuevas capacidades. Esa referencia corresponde al objetivo general de agilizar el proceso, no a la duración de las pruebas en Marruecos.

Las primeras demostraciones están previstas para febrero y marzo de 2027, mientras que la evaluación operativa tendrá lugar en abril y mayo, durante African Lion 2027. Los resultados servirán para determinar qué soluciones responden mejor a las necesidades de las unidades y podrían incorporarse a los programas de equipamiento.

La iniciativa se enmarca en el sistema Accelerated Capability Events (ACE), que permite presentar propuestas, realizar demostraciones militares y evaluar después los equipos en un entorno operativo. G-TEAD depende del organismo Army Pathway for Innovation and Technology (PIT), que transforma las necesidades urgentes de los mandos en requisitos técnicos para los servicios de adquisición.