El director de Innovación de Defensa dice que el veto a Israel "afecta" y que el rearme de Marruecos "es una realidad"

El Gobierno aprobó hace un año el veto a la tecnología militar de Israel. Fue un golpe de efecto político en un momento en el que las investigaciones judiciales relacionadas con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y el dúo Ábalos-Koldo tenían contra las cuerdas a los miembros del Ejecutivo y a sus estrategas en La Moncloa. Defensa e Interior comenzaron entonces con la anulación o modificación de contratos.

Poco antes del veto oficial Interior canceló un contrato de munición de la Guardia Civil y Defensa otro de misiles Spike LR2 para el Ejército de Tierra. Aprobado el veto, se abrió la veda con la anulación la reorientación del SILAM (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad), después llegaron los designadores láser para los cazas Eurofighter y, por último, en bloque, la anulación de 19 contratos de adquisición o mantenimiento de sistemas de armamento.

La realidad es que, pese a que la ministra de Defensa lo negó varias veces, este veto ha provocado problemas y retrasos importantes a algunos programas clave de armamento. No se sabe nada del programa SILAM, que se encuentra prácticamente varado. Tampoco de los nuevos designadores de los cazas Eurofighter. A finales de diciembre del año pasado la realidad superó al Gobierno y permitió a Airbus saltarse el embargo para cuatro tipo de aeronaves diferentes.

Tras meses negando la mayor, este martes un alto cargo del Ministerio de Defensa ha reconocido que el veto tecnológico a Israel está causando problemas a algunos programas de armamento. Ha sido, nada más y nada menos, que el teniente general del Ejército del Aire y el Espacio Miguel Ivorra, máximo responsable de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa del Ministerio de Defensa.

Lo ha hecho durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum. Ivorra ha admitido que España mantenía una "dependencia excesiva" de la industria israelí, con la que el Gobierno rompió en septiembre de 2025. Tras el veto, ha explicado, corresponde ahora a las empresas españolas fabricar las capacidades que antes suministraban esos proveedores. "Lógicamente afecta, porque hay sistemas complejos que requieren tiempo y dinero", ha explicado.

El teniente general ha defendido que la ruptura también puede convertirse en una oportunidad para la industria nacional. A su juicio, España dispone de capacidad para superar esa dependencia si desarrolla sus propios sistemas y tecnologías. El problema es que esa autonomía no se consigue de un día para otro: sustituir equipos complejos exige inversiones, desarrollo industrial, pruebas y plazos que pueden condicionar la incorporación de nuevas capacidades a las Fuerzas Armadas.

Ivorra también ha advertido de la enorme distancia tecnológica que separa a España de Estados Unidos, una brecha que ha calificado de "inmensa". Frente a esa desventaja, ha defendido que la Unión Europea actúe de forma coordinada para avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. El director general considera que la cooperación entre los socios europeos facilitaría ese objetivo, aunque ha reconocido que alcanzarlo resulta difícil.

Durante el encuentro, el responsable de Defensa también se ha referido al rearme de Marruecos y ha confirmado que "es una realidad" que el país vecino está adquiriendo numerosos sistemas de armamento suministrados por Estados Unidos e Israel. Ivorra ha aludido así al proceso de modernización militar marroquí, en el que ambos países desempeñan un papel destacado como proveedores de tecnología y material de defensa, aunque no ha detallado los equipos concretos adquiridos ni las capacidades que incorporan.

El teniente general ha matizado que la compra de armamento no equivale por sí sola a disponer de autonomía estratégica ni de superioridad tecnológica. Para alcanzar esas capacidades, ha defendido, resulta necesario desarrollar, evolucionar y mantener los sistemas militares, en lugar de limitarse a adquirirlos en el extranjero. Su reflexión cobra relevancia en un contexto de modernización de las Fuerzas Armadas españolas y de debate sobre la necesidad de reforzar la industria de defensa nacional y europea.