El Ejército del Aire completa su flota de aviones cisterna con la entrega del tercer A330 MRTT de Airbus

Airbus ha entregado este martes al Ministerio de Defensa el tercer y último avión multimisión A330 MRTT contratado por España en 2021. La ceremonia se ha celebrado en las instalaciones de la compañía en Getafe (Madrid), donde se ha llevado a cabo la conversión de la aeronave comercial a su configuración militar. La entrega culmina un programa de 675 millones de euros destinado a reforzar las capacidades estratégicas del Ejército del Aire y del Espacio.

El nuevo aparato será operado por el Ala 45 desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), unidad encargada de gestionar los tres aviones de esta flota. El acto ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y de representantes de Airbus. La compañía ha reconocido que la huelga registrada en los últimos dos meses afectó al calendario, aunque sus equipos lograron recuperar el retraso en apenas tres semanas.

El programa arrancó en noviembre de 2021, cuando Defensa contrató la adquisición de tres Airbus A330 procedentes de Iberia para transformarlos en aviones cisterna y de transporte militar. El contrato, valorado en 675 millones, incluye repuestos, equipos de apoyo en tierra, formación de las tripulaciones y soporte técnico. Los aparatos ya habían sido utilizados por el Ejército del Aire en misiones de transporte antes de completar su conversión a MRTT.

La principal capacidad de estos aviones es el reabastecimiento en vuelo, una prestación esencial para ampliar el radio de acción de los cazas y prolongar su permanencia en el aire. Los A330 MRTT españoles cuentan con un sistema de transferencia de combustible mediante manguera y cesta, compatible con aeronaves equipadas con la correspondiente sonda. La plataforma puede transportar hasta 111 toneladas de combustible.

El A330 MRTT ofrece más de 18 horas de autonomía y un alcance de hasta 16.000 kilómetros, características que permiten apoyar despliegues militares a larga distancia. Derivado del modelo comercial A330-200, conserva además una importante capacidad de transporte estratégico: puede trasladar hasta 300 personas o cargar hasta 45 toneladas de material, según la configuración.

Los aparatos también pueden configurarse para evacuaciones médicas, con módulos para camillas y puestos de cuidados intensivos. Esta capacidad facilita el traslado de heridos y pacientes desde zonas de operaciones o países afectados por crisis, además de apoyar evacuaciones de ciudadanos españoles en el extranjero. La incorporación de los tres aviones refuerza así una herramienta logística que puede emplearse en misiones militares, humanitarias y de protección de nacionales, sin necesidad de recurrir exclusivamente a aeronaves especializadas en transporte sanitario.