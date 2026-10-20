La crisis de los misiles Patriot en Ucrania en cifras: Kiev acusa a Trump de facilitarle sólo 12 misiles al mes

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado que Estados Unidos ha reducido considerablemente el suministro de misiles interceptores Patriot y está retrasando la autorización de nuevos envíos de armamento que Kiev ya ha pagado. Según el mandatario ucraniano, Washington proporciona actualmente 12 interceptores al mes, una cuarta parte de los que recibía el país durante la Administración de Joe Biden.

En una entrevista concedida a Bloomberg, Zelenski ha acusado a Estados Unidos de utilizar las restricciones al suministro de armamento como una forma de presión sobre Ucrania en plena guerra con Rusia. El presidente considera que estas decisiones podrían estar encaminadas a forzar a Kiev a aceptar un acuerdo de paz en condiciones desfavorables.

"Hemos pagado por las armas", ha asegurado Zelenski, en referencia a las adquisiciones realizadas a través de la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), un mecanismo que incluye la compra de interceptores antibalísticos. Sin embargo, ha denunciado que Washington todavía no ha dado luz verde a todas las entregas previstas.

"Una parte de los suministros ha sido autorizada", ha explicado, "mientras que el resto no. Y no se trata de un problema técnico".

La situación supone un cambio respecto a la política de la anterior Administración estadounidense. Mientras que durante la presidencia de Biden los interceptores Patriot se proporcionaban gratuitamente a Ucrania, el Gobierno de Donald Trump ha pasado a vender este armamento a Kiev, aunque las autoridades ucranianas denuncian que una parte de los suministros adquiridos continúa pendiente de autorización.

La escasez de misiles Patriot

Las dificultades para acceder a estos interceptores coinciden con la continuidad de los ataques rusos con misiles balísticos contra ciudades e infraestructuras estratégicas ucranianas. Los sistemas Patriot constituyen uno de los principales medios de defensa de Kiev frente a este tipo de amenazas, por lo que los continuos bombardeos incrementan la necesidad de disponer de estos misiles para proteger las instalaciones esenciales del país.

El propio Zelenski ya había advertido el pasado 16 de octubre de la escasez de interceptores PAC-2 y PAC-3, utilizados por estos sistemas de defensa antiaérea. Según explicó entonces, la mayor parte de los suministros disponibles se habían desviado a Oriente Medio, lo que había agravado las dificultades de abastecimiento de Ucrania.

En este contexto, el presidente ucraniano ha planteado a Washington un intercambio para garantizar la llegada de nuevos misiles. Su propuesta consiste en suspender los ataques contra las instalaciones rusas de producción de gasóleo a cambio de recibir interceptores Patriot con los que defender las infraestructuras de su país.

"Mi última propuesta fue la siguiente: nosotros no atacamos el gasóleo ruso y vosotros nos proporcionáis misiles para los sistemas Patriot con los que proteger nuestras instalaciones. Pero ellos simplemente quieren que dejemos de atacar el gasóleo. Y, si lo atacamos, nos cortarán el acceso a algo", ha declarado a Bloomberg.

La iniciativa surge después de que Estados Unidos exigiera a Kiev que interrumpiera sus operaciones contra las refinerías rusas. La Administración Trump ha relacionado estos ataques con el encarecimiento del gasóleo en los mercados internacionales, aunque Zelenski considera que las presiones estadounidenses no se limitan a esta cuestión energética.

Zelenski teme una capitulación forzada

El presidente ucraniano ha expresado abiertamente sus sospechas sobre las intenciones de Washington y ha advertido de que algunas de sus decisiones parecen dirigidas a obligar a Ucrania a aceptar condiciones desfavorables para poner fin a la guerra.

"Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule", ha afirmado. No obstante, ha matizado que no quiere atribuir directamente esa intención a sus aliados estadounidenses: "No estoy diciendo que ese sea el objetivo que persiguen nuestros socios. No quiero pensar que nuestros socios estadounidenses crean que la guerra podría terminar antes a costa de Ucrania. Pero eso es lo que parece".

Según la información publicada por Bloomberg, las restricciones al suministro de interceptores Patriot han coincidido con otros problemas que afectan a las capacidades defensivas ucranianas. Entre ellos figuran restricciones a la velocidad de conexión de Starlink, denunciadas por Zelenski, y la ausencia de una advertencia previa estadounidense antes de un ataque ruso con misiles balísticos contra Kiev el 18 de octubre.

Pese a las actuales discrepancias con Washington, Zelenski mantiene la esperanza de que las relaciones entre ambos países mejoren después de las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre.

"La política es muy agresiva durante los periodos electorales", ha señalado a Bloomberg. "Creo que ahora estamos viviendo una agonía, pero después de las elecciones la vida continuará y confío en que las cosas estén más tranquilas".

El mandatario ucraniano confía así en una mejora de las relaciones con Estados Unidos tras los comicios, mientras Kiev continúa reclamando los interceptores necesarios para hacer frente a los ataques rusos.