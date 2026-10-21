China presenta el misil antibuque YJ-9ER y asegura que ha duplicado su alcance

China ha presentado el misil antibuque YJ-9ER, desarrollado por AVIC y Hongdu, con el que pretende ampliar la capacidad de ataque marítimo de helicópteros y aeronaves ligeras. El sistema anuncia el doble de alcance que su predecesor, lo que permitiría lanzar ataques desde una mayor distancia de los buques enemigos.

El arma fue exhibida en el Salón Aeronáutico Internacional de Egipto de 2026, celebrado en El Alamein. Su diseño compacto busca facilitar su integración en plataformas aéreas con una capacidad de carga limitada, incluidas aeronaves no tripuladas.

Según informó Defence Security Asia, el alcance anunciado del YJ-9ER pasa de unos 15 a 30 kilómetros cuando se lanza desde helicópteros y de 30 a 60 kilómetros desde aviones de ala fija. No se ha confirmado que haya completado las pruebas de calificación ni que haya entrado en servicio operativo.

Más alcance

El aumento de alcance permitiría a las aeronaves lanzar sus misiles desde una mayor distancia de patrulleras, lanchas de ataque rápido y otros buques de superficie de pequeño tamaño. Esta capacidad podría reducir el tiempo que los helicópteros necesitan permanecer cerca de las defensas enemigas antes de efectuar un ataque.

El modelo básico YJ-9 ya destaca por su tamaño compacto y su capacidad para equipar plataformas ligeras. La nueva versión busca mantener esas características y aumentar la distancia desde la que puede atacar, una combinación especialmente útil para aeronaves que operan desde buques con espacio limitado para la aviación.

El alcance anunciado, no obstante, no equivale necesariamente a la distancia a la que el misil puede garantizar un ataque efectivo. Factores como la altitud y la velocidad de la aeronave, la trayectoria del proyectil, el movimiento del objetivo y la calidad de la información disponible pueden condicionar el resultado.

Dudas sobre sus capacidades

Las descripciones difundidas sobre el YJ-9ER también mencionan seguimiento autónomo de objetivos, mayor resistencia a las interferencias y un enlace de datos bidireccional. Por ahora, no hay información verificada de forma independiente que permita confirmar cómo funcionan estas capacidades en condiciones reales de combate.

La identificación del objetivo constituye otro factor determinante. En zonas costeras con un elevado tráfico marítimo, distinguir los buques militares de las embarcaciones civiles y mantener localizado un objetivo en movimiento puede complicar el ataque, incluso cuando el misil dispone de un mayor alcance.

La presentación del arma también puede servir para promocionar la industria militar china ante posibles compradores extranjeros. Sin embargo, no se han anunciado clientes confirmados para el YJ-9ER, contratos de adquisición ni calendarios de entrega.