Defensa confirma que los militares españoles se desplegarán en la misión OTAN para proteger el Ártico de la amenaza rusa

El Ministerio de Defensa ha confirmado en las últimas horas la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la misión de la OTAN en Finlandia para reforzar la protección del Ártico frente a la amenaza rusa. La participación consistirá, de momento, en aportar personal al cuartel general aliado encargado del mando de la operación. Por ahora, no se ha precisado cuántos militares serán destinados ni cuándo se incorporarán al puesto.

El anuncio concreta el compromiso que Pedro Sánchez avanzó en julio, durante la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Ankara. Entonces, el presidente afirmó que España se sumaría a las Fuerzas Terrestres Avanzadas desplegadas en Finlandia, pero dejó pendiente la definición de la aportación nacional. Defensa ha detallado ahora que la contribución anunciada se centrará en labores de apoyo y coordinación desde la estructura de mando aliada.

"España, como socio fiable y responsable con la Alianza Atlántica, aportará personal al Cuartel General de la OTAN, que se encargará del mando de la misión en Finlandia. El objetivo: ofrecer apoyo y coordinación para el desarrollo de las operaciones previstas en zona", ha publicado el Ministerio de Defensa en la red social X. No especifica el número de efectivos ni confirma, de momento, el envío de unidades de combate españolas al territorio finlandés.

🇪🇸 España, como socio fiable y responsable con la Alianza Atlántica, aportará personal al Cuartel General de la OTAN, que se encargará del mando de la misión en Finlandia. El objetivo: ofrecer apoyo y coordinación para el desarrollo de las operaciones previstas en zona. https://t.co/cUWArt7XZ3 — Ministerio Defensa (@Defensagob) October 20, 2026

El cuartel general al que se incorporará el personal español está situado en Mons (Bélgica) y no en Finlandia. Su función será apoyar la dirección y coordinación de las operaciones previstas en la región. Este dato resulta relevante porque el anuncio de julio de Pedro Sánchez hablaba de desplegar militares en Finlandia, mientras que la información difundida ahora identifica una contribución desde el mando aliado, sin detallar aportaciones adicionales sobre el terreno.

La misión se enmarca en el refuerzo del flanco norte de la Alianza Atlántica y contempla entrenamientos, ejercicios y operaciones en el espacio euroatlántico, con especial atención a las condiciones del Ártico. Entre sus prioridades figuran mejorar las capacidades de mando y control y coordinar la actuación de los aliados. La estructura multinacional busca elevar la vigilancia y la disuasión en una región cuya importancia estratégica ha aumentado por la actividad militar rusa.

El plan incluye el traslado a Finlandia del grupo de combate sueco que hasta ahora tenía su base en Boden, integrado por unos 600 militares, y el traspaso del mando del cuartel multinacional de Rovaniemi al comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich. En la misión participan también Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega, Portugal y Reino Unido, además de Finlandia y Suecia.

La participación española llega en un contexto de creciente competencia estratégica en el Ártico, donde Rusia mantiene importantes capacidades militares y el deshielo aumenta la relevancia de las nuevas rutas marítimas y las infraestructuras críticas. Libertad Digital ya informó en julio de la operación en el artículo «Arctic Sentry, la nueva misión militar de la OTAN en el Ártico a la que se ha sumado España», donde detalló el alcance de la misión y la participación española anunciada por Sánchez.