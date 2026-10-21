El Gobierno destina casi 70 millones al mantenimiento del 8x8 Dragón, el blindado que más preocupa a Robles

Las Fuerzas Armadas han vuelto a ser protagonistas en las últimas horas de un nuevo Consejo de Ministros. El Gobierno sigue aprobando nuevas partidas económicas y autorizaciones de contratos para garantizar el sostenimiento de las capacidades de los tres Ejércitos, en espera de que se aprueben los Programas Especiales de Modernización (PEM) de 2026 que la convocatoria de elecciones generales para el 29-N parecen haber dejado en el aire.

Esta semana el protagonista ha sido el 8x8 Dragón, el blindado sobre el que debe pivotar la modernización del Ejército de Tierra y que ha llegado a convertirse en un quebradero de cabeza para el Ministerio de Defensa. Su misión es sustituir a los viejos blindados BMR que todavía siguen configurando buena parte de la columna vertebral del Ejército de Tierra. A finales de septiembre se ha entregado la unidad número 100 de las 348 solicitadas.

Ahora el Ejecutivo acaba de aprobar los dos primeros contratos destinados a apoyar la entrada en servicio de este blindado –todavía no está operativo en el Ejército de Tierra, sino que todavía está en pruebas– y al mantenimiento de las unidades, que van a suponer un primer desembolso que casi alcanzan los 70 millones de euros.

El primero de esos contratos, el destinado a apoyar la entrada en servicio, tiene un importe de 14,4 millones de euros y una duración desde la formalización hasta el 31 de diciembre de 2029, sin posibilidad de prórroga. Incluye, por ejemplo, la puesta en marcha la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del Vehículo, que será la responsable de gestionar su sostenimiento desde el momento de su entrada en servicio.

El segundo de los contratos aprobados, cuya cuantía asciende hasta los 53,9 millones de euros, permitirá garantizar el mantenimiento y la disponibilidad operativa de los vehículos VCR 8x8 Dragón, mediante apoyo técnico especializado, suministro de repuestos y asistencia en las tareas que excedan las capacidades del Ejército de Tierra. El contrato tendrá un periodo de vigencia de cuatro años, prorrogable dos años más.