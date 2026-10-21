El JEME visita el Regimiento de Infantería Garellano, una unidad con un especial arraigo histórico con el País Vasco

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Amador Enseñat y Berea, ha visitado este martes el Regimiento de Infantería Garellano n.º 45, ubicado en el acuartelamiento de Soyeche, en Munguía (Vizcaya). El objetivo de la visita ha sido conocer de primera mano la situación de esta unidad, integrada en la Brigada Guzmán el Bueno X, así como sus necesidades y los retos a los que se enfrenta.

La visita ha comenzado en la plaza de armas del acuartelamiento, donde una compañía del Batallón Guipúzcoa ha rendido los honores reglamentarios al máximo responsable del Ejército de Tierra. Tras el acto de recepción, Enseñat ha saludado a los oficiales, suboficiales y militares de tropa del Regimiento antes de trasladarse a la biblioteca, donde ha recibido información detallada sobre la unidad y su evolución.

El coronel jefe del Regimiento, Álvaro Fernando Moreno Hernán, ha sido el encargado de exponer el historial de la unidad, su situación actual y sus principales desafíos de futuro. Durante la reunión también se han abordado los aspectos más relevantes del acuartelamiento. La visita ha permitido al JEME conocer la organización del Regimiento, el régimen de vida de sus integrantes y las condiciones en las que desarrollan su actividad diaria.

Posteriormente, el general ha recorrido las principales instalaciones para comprobar el estado de las dependencias, los servicios y las infraestructuras que sostienen el funcionamiento de la unidad. El recorrido ha servido para conocer sobre el terreno los medios y espacios disponibles para el personal militar. La inspección se enmarca en el contacto directo de la cúpula del Ejército de Tierra con las unidades y con las circunstancias en las que cumplen sus cometidos.

El Garellano cuenta con más de 150 años de historia y mantiene una estrecha vinculación con Vizcaya desde su creación. A lo largo de su trayectoria, ha participado en distintos hechos de guerra y operaciones internacionales. Sus militares, conocidos como los Bizarros, han desplegado en escenarios como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Líbano, Mali, Letonia, Irak y Somalia, dentro de las misiones desarrolladas por España en el exterior.

La jornada ha concluido con la firma del JEME en el Libro de Honor y su despedida en el edificio de Mando. Más allá del recorrido por las instalaciones, la visita ha puesto el foco en el personal que sostiene la operatividad de la unidad y en sus condiciones de trabajo. El Ejército de Tierra ha destacado así la importancia de mantener el contacto con sus militares y conocer los desafíos de una unidad con una prolongada presencia en el País Vasco.