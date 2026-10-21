El vicepresidente de Estados Unidos da un portazo a Ucrania: no debería entrar en la OTAN

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha rechazado la posible incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica y ha advertido de que Washington y Kiev mantendrán discrepancias en determinados ámbitos, pese a que su cooperación continúe en otras áreas.

Vance defendió esta postura durante una entrevista en el canal de televisión 2WAY TONIGHT, en unas declaraciones recogidas también por el medio ucraniano Ukrainska Pravda. "Ucrania no debería unirse a la OTAN", afirmó el vicepresidente, quien recordó que Estados Unidos no mantiene un acuerdo formal de alianza con el país europeo.

El número dos de la Administración de Donald Trump también insistió en que Ucrania debe poner fin a sus ataques contra las instalaciones energéticas rusas. Esta exigencia forma parte de la posición de Washington en un momento en el que la Casa Blanca busca avanzar hacia el final de la guerra, mientras persisten las diferencias con el Gobierno de Volodímir Zelenski.

Vance insiste en frenar los ataques ucranianos al sector energético ruso

El vicepresidente estadounidense señaló que la relación entre Washington y Kiev continuará en determinados campos, aunque no estará exenta de desacuerdos. Su rechazo a la entrada de Ucrania en la OTAN supone un nuevo mensaje sobre los límites que la Administración Trump plantea a las aspiraciones del Gobierno ucraniano.

Por su parte, Zelenski aseguró el domingo, en declaraciones a Bloomberg, que considera que el Ejecutivo estadounidense está adoptando medidas para obligar a Ucrania a rendirse. El presidente ucraniano planteó que Kiev podría dejar de atacar las refinerías rusas a cambio de recibir más misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

La cuestión energética también ocupa un lugar destacado en la posición de Trump. El presidente estadounidense ha reclamado que Ucrania detenga sus ataques contra el sector petrolero ruso y, según la información publicada por Defence 24, el 10 de octubre defendió la necesidad de garantizar el suministro de diésel para los mercados internacionales tras una reunión con Vladímir Putin.

El acuerdo mencionado por el medio contempla el suministro de casi cinco millones de toneladas de diésel ruso y la suspensión de las sanciones estadounidenses a este combustible hasta abril de 2027.

Nuevos contactos para abordar el final de la guerra

Las diferencias entre Washington y Kiev se producen mientras continúan los contactos diplomáticos para tratar de poner fin al conflicto. Zelenski tiene previsto desplazarse a Oslo para mantener conversaciones sobre la guerra con Rusia, según anunció el Gobierno noruego.

Representantes del grupo E4, integrado por Polonia, la Unión Europea y la OTAN, también participarán en el encuentro. Además, Reuters informó de la posible llegada de Steve Witkoff, enviado especial de Trump, mientras que Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, participaría a distancia por motivos de salud.

Estos contactos llegan después de que las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos celebradas en Miami el 9 de octubre terminaran antes de lo previsto. Tras aquella reunión, Trump reprochó a Zelenski su supuesta falta de disposición a poner fin a la guerra, mientras que el presidente ucraniano acusó a Washington de ejercer presión sobre Kiev para forzar su rendición.