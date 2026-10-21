La F101 Álvaro de Bazán regresa a España tras un histórico despliegue internacional de 5 meses y 1,3 vueltas al mundo

La Armada española ha cumplido un nuevo hito en su historia moderna. Una de sus fragatas ha permanecido durante cinco meses desplegados en el Océano Atlántico y el Océano Pacífico en un despliegue en el que ha ido enlazando con diferentes compromisos internacionales. Las cifras de esta aventura hablan por sí solas: han navegado más de 300.000 millas náuticas, lo que equivalen a 1,3 vueltas al mundo.

La fragata F101 Álvaro de Bazán ha regresado a su base en el Arsenal Militar de Ferrol en las últimas horas tras completar 161 días de operaciones continuadas, en los que se ha demostrado no sólo su capacidad expedicionaria sino también su capacidad de integrarse en agrupaciones multinacionales. De hecho, ha participado en ejercicios navales de primer nivel en diferentes países.

Uno de los puntos clave sucedió en aguas de Hawai, donde la F101 representó a España por primera vez en el RIMPAC 2026, el mayor ejercicio marítimo internacional. En las maniobras participaron unos 30 países, 35 buques, cinco submarinos y más de 200 aeronaves. Durante la fase en la mar, la fragata lanzó un misil antibuque Harpoon en un ejercicio de hundimiento controlado, conocido como SINKEX, coordinado con el destructor japonés JS Kongo.

La Álvaro de Bazán asumió después el papel de buque de mando en Pacific Dragon 26, un ejercicio bianual centrado en la defensa contra misiles balísticos. Para ello embarcó al comandante y al Estado Mayor del Destroyer Squadron 31 de la Marina estadounidense. Durante las maniobras, el sistema de combate AEGIS de la fragata demostró su capacidad para coordinar la detección y el seguimiento de amenazas balísticas.

El despliegue continuó en Sudamérica con la participación española en Galapex, organizado en Ecuador, y Unitas LXVII-2026, celebrado en Perú. En este último ejercicio, considerado el más antiguo de su clase, la fragata empleó su cañón principal de cinco pulgadas contra el antiguo buque anfibio peruano BAP Eten durante otro SINKEX. También ejecutó misiones de fuego naval de apoyo en la bahía de Salinas antes de iniciar el regreso, con una escala logística en Cartagena de Indias (Colombia).

Más allá de los ejercicios de combate, la fragata también realizó actividades diplomáticas y de representación en los puertos visitados para reforzar la cooperación con los países aliados. Este tipo de viajes también permiten dar a conocer tanto la fragata en sí como sus capacidades en mercados donde habitualmente no se conocen las capacidades de las embarcaciones made in Spain, es decir, que también sirven, a la vez, de actividad comercial.