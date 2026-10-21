Muere el piloto de un caza francés Mirage 2000D accidentado cerca de Nancy y buscan al segundo tripulante

El piloto de un caza Mirage 2000D del Ejército del Aire francés ha fallecido en un accidente ocurrido a última hora en las proximidades de Rogéville, en el departamento de Meurthe-et-Moselle, cuando regresaba de una misión. Los equipos de emergencia continúan buscando al segundo tripulante de la aeronave, un navegador oficial de sistemas de armas.

El avión pertenecía al Escuadrón de Caza ⅔ Champagne, desplegado en la base aérea 133 de Nancy-Ochey. Esta es una de las principales instalaciones francesas para la operación de los Mirage 2000D, aviones especializados en ataque al suelo que continúan formando parte de las capacidades de combate del país.

Macron confirma la muerte del piloto

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la muerte del piloto durante una comparecencia en Qatar, donde se encuentra de gira por la región. Macron ha trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del militar y ha señalado que la búsqueda del otro ocupante sigue en marcha.

"Lamentablemente, hemos encontrado al piloto, que ha fallecido. Quiero transmitir aquí a sus amigos, a sus seres queridos y a todos sus compañeros de armas, las condolencias de la nación", ha declarado el presidente francés. Macron también ha indicado que los equipos de rescate buscan al segundo tripulante del avión, un caza biplaza Mirage 2000D perteneciente al Ejército del Aire francés.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas del siniestro. Las autoridades regionales han señalado que las condiciones meteorológicas adversas impidieron inicialmente el despliegue de un helicóptero de rescate en la zona del accidente.