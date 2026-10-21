Tardón pide al Ministerio de Defensa que informe si entraron buques de Marruecos en aguas ceutíes durante la invasión

La Juez que investiga la invasión de Ceuta, María Tardón, ha pedido al Ministerio de Defensa que informe de si entre los días 29 de julio y 10 de agosto se hubiera producido alguna entrada o permanencia de buques marroquíes en aguas españolas.

La semana pasada, Iustitia Europa, quien lidera la acusación popular en la causa que dirige la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, pidió a la juez que se investigase la posible invasión del territorio marítimo español por parte de buques de guerra de Marruecos durante la invasión de Ceuta. La asociación pidió que se requiriese información a entidades como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Ministerio de Defensa o al Estado Mayor de la Defensa para aclarar este extremo. Ahora Tardón ha accedido parcialmente y ha pedido información al Ministerio de Defensa a través del jefe del Estado Mayor de la Defensa.

De esta manera, la juez pide al mencionado ministerio que informe "si, durante el intervalo temporal comprendido entre los días 29 de julio a 10 de agosto de 2026, se hubiera producido la entrada, permanencia, tránsito o presencia en aguas territoriales españolas, adyacentes a la Ciudad de Ceuta de buques de guerra o embarcaciones militares pertenecientes a la Armada del Reino de Marruecos, y, en caso positivo, las fechas y tramos horarios concretos", según se desprende del auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De igual manera, Tardón pide información sobre si este movimiento marroquí "hubiera motivado la necesidad de que se produjera algún tipo de acción, reacción, aproximación o interacción de éstos con buques de la Armada española o con cualquier otra unidad militar nacional, o, en su caso, la coincidencia de aquéllos con otros navíos españoles pertenecientes a otros Servicios marítimos de vigilancia, salvamento y/o seguridad de titularidad estatal, identificando las unidades navales implicadas, en caso afirmativo". La juez también ha solicitado al Ministerio de Defensa que, si sobre estas posibles estancias de buques marroquíes en aguas españolas existen grabaciones, las aporte a la causa.

Por otro lado, si más allá del 10 de agosto se hubiera producido alguna incursión similar, también pide ser informada al respecto con detalles acerca de las circunstancias que hubieran motivado estos hechos.