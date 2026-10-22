Canadá se une como observador al CGAP, el caza de sexta generación que lideran Reino Unido, Italia y Japón

Canadá ha reforzado su acercamiento al Programa Global de Aviación de Combate (GCAP), el proyecto impulsado por Reino Unido, Italia y Japón para desarrollar un avión de combate de sexta generación. La participación canadiense como observador permitirá estrechar la cooperación en defensa con Londres y analizar una posible implicación futura, aunque por ahora no supone incorporarse como socio de pleno derecho.

El Gobierno británico ha defendido los beneficios de esta colaboración en respuestas parlamentarias, en las que ha destacado los vínculos históricos entre ambos países en materia de seguridad. La participación canadiense se apoya, según Londres, en décadas de cooperación como miembros de la alianza de inteligencia Five Eyes y aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

James MacCleary, diputado liberal demócrata por Lewes, preguntó al Gobierno británico qué evaluación había realizado sobre las ventajas de que Canadá se incorporase al GCAP como miembro de pleno derecho. También solicitó información sobre las conversaciones mantenidas entre el secretario de Estado británico y su homólogo canadiense acerca de esa posibilidad.

Por su parte, Luke Pollard, representante del Gobierno británico, ha ofrecido la misma respuesta a ambas preguntas. "La participación de Canadá como observador en el Programa Global de Aviación de Combate reforzará aún más la cooperación bilateral en materia de defensa entre el Reino Unido y Canadá, basándose en décadas de estrecha colaboración como miembros de la alianza Five Eyes y aliados de la OTAN", ha defendido.

Canadá se incorporó este año al programa como nación observadora. Esta modalidad le permite acceder a información sobre el desarrollo del proyecto y valorar si le interesa asumir un papel más relevante en el futuro. La condición de observador no implica, sin embargo, las mismas obligaciones que la participación plena. En concreto, evita por ahora compromisos equivalentes en materia de financiación, reparto del trabajo industrial y gobernanza del programa.

Reino Unido ha comprometido 708 millones de libras esterlinas (845 millones de euros) para tecnologías relacionadas con el avión. Esta inversión se integra en el desarrollo de las capacidades necesarias para la futura aeronave de combate.

El trabajo industrial del desarrollo del GCAP recae en Edgewing, una empresa conjunta formada por BAE Systems, Leonardo y Japan Aircraft Industrial Enhancement Company. El objetivo es desarrollar una aeronave de combate avanzada cuya entrada en servicio está prevista para 2035. El programa busca reunir las capacidades industriales y tecnológicas de los tres países participantes para desarrollar el futuro sistema aéreo de combate.

El interés de Ottawa por el GCAP coincide con la revisión de sus planes para renovar su flota de aviones de combate. Canadá se había comprometido a adquirir el F-35, desarrollado por Estados Unidos, pero el Gobierno canadiense decidió cancelar la compra debido al deterioro de las relaciones con Washington.